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雞鳴吵到考生 民警找上門 他決定今晚「吃雞」

中國新聞組／北京9日電
大公雞的啼叫考到備考的考生，牠的下場有點慘。(取材自紅星新聞)
大公雞的啼叫考到備考的考生，牠的下場有點慘。(取材自紅星新聞)

6月7日高考第一天，有群眾報警稱鄰居家公雞打鳴影響孩子休息，在民警協調下，公雞主人表示「今晚就吃雞」，絕不讓雞鳴影響孩子重要的休息時刻。

成都商報報導，四川省自貢市公安局自流井分局新街派出所接群眾報警稱，自家孩子今年參加高考，附近一隻公雞從早上5點多就開始打鳴，影響到了孩子休息，看能否幫忙協調。

當時公雞主人不在家，民警只好委託鄰居轉告公雞主人，希望其處理一下。回到派出所裡，民警還是不放心，查詢到公雞主人的聯繫方式，電話告知了對方。

公雞主人了解到考生家長的訴求後，當即表示「今晚就吃雞，一定不讓牠明天早上再打鳴，以免影響孩子休息」。

央視報導，中高考期間，為了降噪，不少地方使出十八般武藝。

如杭州濱江長河的江邊公園里安裝了降噪神器——智能分貝儀，它具有實時監測、語音提醒、預警觸發、遠程數據傳輸、遠程喊話對講等功能。這兩天，這款神器的反響不錯，周邊居民都蠻認可，「廣場舞音箱的音量確實小了不少」。

除了這些技術活，不少地方還發出「禁噪令」，如山東濟南開展靜音護考突擊夜查、江蘇鹽城進入18天禁噪模式，山東昌邑嚴查「炸街車」，為高考降噪。

大公雞的啼叫考到備考的考生，牠的下場有點慘。(視頻截圖)
大公雞的啼叫考到備考的考生，牠的下場有點慘。(視頻截圖)

高考 公安

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