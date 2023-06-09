我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

江歌媽媽宣布捐70萬 湧入大量借錢信息…有人說要拿去旅行

中國新聞組／廣州9日電
江秋蓮宣布將全部賠償款捐出。（取材自正觀新聞）
江秋蓮宣布將全部賠償款捐出。（取材自正觀新聞）

日本遇害中國留學生江歌的母親江秋蓮日前表示，劉鑫（後改名：劉暖曦）侵犯江歌生命權賠償款共計約70萬元（人民幣，下同）已經全部到位，後續將全部捐出，「這筆錢要專款專用，捐給有需要的孩子們」。沒想到聲明發出後，她收到了大量網友的借款求助，江秋蓮表示，希望所有借款者止步，「若真有困難，請走相關途徑」。

南方都市報報導，江秋蓮在網上曬出部分網友發來的借款信息。友人表示，「能不能借給30萬，我現在遇到了很棘手的事情，急需解決和處理」，還有人說，「我想帶爺爺奶奶出去旅遊，去上海，但是沒有那麼錢，可以借我1萬嗎」。

江秋蓮透露，自從宣布將全部賠償款捐出後，她在各大社交平台以及手機短信上收到不計其數的借款信息。對此，江秋蓮表示，「請所有借款者止步！若真有困難，請走相關途徑」。

此外，針對通過AI換臉和擬聲技術的新型詐騙，江秋蓮做出提醒，「認識我的小伙伴請注意，我不會以任何方式向你們藉錢，謹防詐騙」。

在日留學的中國女學生劉暖曦因與前男友陳世峰發生感情糾紛，跑去找閨蜜江歌求救，江歌好心收留他，結果在一次陳世峰找上門時，劉暖曦竟然直接將江歌鎖在屋外，造成江歌無法避難而當場身亡。而中國法院判決認為劉暖曦的行為有違人情常理，判賠人民幣69.6萬元。

江秋蓮曬出的部分網友發來的借款信息。（取材自南方都市報）
江秋蓮曬出的部分網友發來的借款信息。（取材自南方都市報）
江秋蓮曬出的部分網友發來的借款信息。（取材自南方都市報）
江秋蓮曬出的部分網友發來的借款信息。（取材自南方都市報）

詐騙 中國留學生 手機

上一則

香港前支聯會副主席鄒幸彤煽惑罪脫 律政司上訴獲准

下一則

奶粉沒「生」意 價格300元→200…產能過剩10年難消

延伸閱讀

徐開騁、王東被AI換臉 陳偉霆新劇靠「品格」得以播出

徐開騁、王東被AI換臉 陳偉霆新劇靠「品格」得以播出
非洲123歲人瑞自稱單身 還是「處女」 社交平台徵靈魂伴侶

非洲123歲人瑞自稱單身 還是「處女」 社交平台徵靈魂伴侶
學貸償還已延8次 債限法案通過後恐難再延…還款要點一次看

學貸償還已延8次 債限法案通過後恐難再延…還款要點一次看
江歌母親收到劉鑫69.6萬賠償款 準備捐出

江歌母親收到劉鑫69.6萬賠償款 準備捐出

熱門新聞

被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡