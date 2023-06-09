江歌媽媽宣布捐70萬 湧入大量借錢信息…有人說要拿去旅行

江秋蓮宣布將全部賠償款捐出。（取材自正觀新聞）

日本遇害中國留學生 江歌的母親江秋蓮日前表示，劉鑫（後改名：劉暖曦）侵犯江歌生命權賠償款共計約70萬元（人民幣，下同）已經全部到位，後續將全部捐出，「這筆錢要專款專用，捐給有需要的孩子們」。沒想到聲明發出後，她收到了大量網友的借款求助，江秋蓮表示，希望所有借款者止步，「若真有困難，請走相關途徑」。

南方都市報報導，江秋蓮在網上曬出部分網友發來的借款信息。友人表示，「能不能借給30萬，我現在遇到了很棘手的事情，急需解決和處理」，還有人說，「我想帶爺爺奶奶出去旅遊，去上海，但是沒有那麼錢，可以借我1萬嗎」。

江秋蓮透露，自從宣布將全部賠償款捐出後，她在各大社交平台以及手機 短信上收到不計其數的借款信息。對此，江秋蓮表示，「請所有借款者止步！若真有困難，請走相關途徑」。

此外，針對通過AI換臉和擬聲技術的新型詐騙 ，江秋蓮做出提醒，「認識我的小伙伴請注意，我不會以任何方式向你們藉錢，謹防詐騙」。