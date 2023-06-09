江歌媽媽宣布捐70萬 湧入大量借錢信息…有人說要拿去旅行
日本遇害中國留學生江歌的母親江秋蓮日前表示，劉鑫（後改名：劉暖曦）侵犯江歌生命權賠償款共計約70萬元（人民幣，下同）已經全部到位，後續將全部捐出，「這筆錢要專款專用，捐給有需要的孩子們」。沒想到聲明發出後，她收到了大量網友的借款求助，江秋蓮表示，希望所有借款者止步，「若真有困難，請走相關途徑」。
南方都市報報導，江秋蓮在網上曬出部分網友發來的借款信息。友人表示，「能不能借給30萬，我現在遇到了很棘手的事情，急需解決和處理」，還有人說，「我想帶爺爺奶奶出去旅遊，去上海，但是沒有那麼錢，可以借我1萬嗎」。
江秋蓮透露，自從宣布將全部賠償款捐出後，她在各大社交平台以及手機短信上收到不計其數的借款信息。對此，江秋蓮表示，「請所有借款者止步！若真有困難，請走相關途徑」。
此外，針對通過AI換臉和擬聲技術的新型詐騙，江秋蓮做出提醒，「認識我的小伙伴請注意，我不會以任何方式向你們藉錢，謹防詐騙」。
在日留學的中國女學生劉暖曦因與前男友陳世峰發生感情糾紛，跑去找閨蜜江歌求救，江歌好心收留他，結果在一次陳世峰找上門時，劉暖曦竟然直接將江歌鎖在屋外，造成江歌無法避難而當場身亡。而中國法院判決認為劉暖曦的行為有違人情常理，判賠人民幣69.6萬元。
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