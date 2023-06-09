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奶粉沒「生」意 價格300元→200…產能過剩10年難消

中國新聞組／北京9日電
圖為北京某大型連鎖超市的嬰幼兒配方食品銷售專區。（取材自中國新聞周刊）
圖為北京某大型連鎖超市的嬰幼兒配方食品銷售專區。（取材自中國新聞周刊）

中國各大奶粉企業4月底相繼發布2022年財報，營收下降和成本上升已成為整個行業不可迴避的現實。其中，國內人口出生率下降是企業營收下降的主要原因。一名媽媽表示，「奶粉沒有前幾年那麼貴了」，她說，與四年前生老大時相比，同品牌的嬰幼兒奶粉，價格從近300元（人民幣）降到了200元出頭。

中國新聞周刊報導，某電商平台旗艦店上，一款中高端的嬰兒奶粉，之前價格340元左右，今年疊加優惠後也僅280元。經銷商表示，該款奶粉降價並非特例，搜索其他幾款熱銷國產嬰幼兒奶粉近幾月出現了幾年來的最低價，且降價活動更加頻繁。

北京某大型連鎖商場的奶粉銷售人員表示，去年夏天以來，嬰幼兒奶粉價格一直在下降，其中一款中高端嬰兒奶粉，價格從去年的350元降到300元左右。相較進口奶粉，一些國產奶粉價格要高幾十元到100元，而現在國產奶粉降價，還附贈尿布等贈品，開展促銷。

乳業分析師宋亮說，出生人口減少，嬰幼兒奶粉行業的大盤在萎縮，進而相互競爭，形成價格戰，「過去國產奶粉價格過高是有一點不合理，但是現在價格已經很低了，再低的話就影響行業生存了」。

宋亮分析，前兩年大宗商品價格全球性通脹，加上疫情造成物流中斷，再加上二次配方註冊疊加新國標等因素，都導致奶粉企業成本大幅度上漲。

此外，去庫存也是影響企業營收的因素之一，宋亮說，「國產奶粉的過剩產能在未來五到十年難以消化」。

出生人口下降嚴重衝擊母嬰行業，近幾年，一些中國母嬰企業開始走向海外。據健合國際控股有限公司2022年報披露，該公司全年收入一半以上來自嬰幼兒產品；然而在中國內地市場，嬰幼兒配方奶粉的收入2022年僅輕微上升了0.8%，其他嬰幼兒產品的收入下降了12.3%。但在澳洲和紐西蘭、北美市場的收入分別增加了10%和144%，超過了中國6.4%的增幅，這導致中國收入占比下降3.8%。

中國市場研究集團（CMR）預測，中國兒童商品和服務（包括教育）的市場規模將在未來五年內縮減15%至20%。

營收 北京 澳洲

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