中國第一生育大省 廣東也開始催生 推18項任務

中國第一生育大省廣東，也開始「催生」了，推出一系列育兒補貼。圖為示意圖。（新華社）

中國第一生育大省廣東，也開始「催生」了。廣東省衛健委日前提出18項重點任務，要加快建設「生育友好省」，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，試圖持續吸引人口流入。

中央社綜合每日經濟新聞、澎湃新聞報導，作為連續3年唯一出生人口超過百萬的第一生育大省，廣東人口自然增長已呈下滑趨勢。

根據廣東統計年鑑，廣東出生人口在2017年達到151.63萬人的高峰之後，開始逐年走低，2022年僅為105.20萬人。2021年，廣東常住人口出生率9.35‰，是自1978年以來首次跌破兩位數，2022年進一步下探至8.30‰。

一直以來，廣東強勁的經濟活力吸引了大量人口流入。根據第七次人口普查 資料，廣東省外來人口達到2962.21萬人，在各省中遙遙領先，這也造就了廣東「人口第一大省」的地位。2022年末，廣東常住人口1億2656.8萬人，已連續16年居中國首位。

不過，在中國人口負增長下，2021年廣東常住人口較2020年增加60萬人，增長率僅0.48%，是2010年以來首次降到1%以下；2022年更罕見出現負增長，較2021年減少27.2萬人。

按照學界的觀點，人口負增長一旦開始，將會持續較長時期。這也意味著，吸引外來人口流入、保持機械增長，將是接下來地方發力的重點。廣東最新推出的生育支持措施，從住房層面著手，強調解決新市民、青年人等群體住房困難，從中也不難看出地方政府的考量。

廣東衛健委7日發布「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見」，針對當地高房價 問題，特別提出加快完善住房保障體系，加快發展保障性租賃住房，促進解決新市民、青年人等群體住房困難，並實施精準購房租房傾斜政策。

意見還提到，「支持有條件的地區根據當地實際，對生育的家庭給予一定額度的育兒補貼」。

其中，廣東深圳市提出「深圳市育兒補貼管理辦法」已於1月公開徵求意見，初擬定深圳育兒補貼標準，生越多領越多，補貼至孩子滿3歲。

中國國家統計局數據顯示，2022年人口數為14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，這是中國61年以來第一次出現人口負成長。