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領導聊天完說「您不能出境」 作家章詒和成「國家囚徒」

中國新聞組／北京9日電
以「往事並不如煙」、「伶人往事」等書聞名的中國作家章詒和。(取材自百度百科)
以「往事並不如煙」、「伶人往事」等書聞名的中國作家章詒和。(取材自百度百科)

中國著名作家章詒和8日在臉書透露被限制出境的消息。她寫道：「從昨天開始，（我被）宣布為國家囚徒，不得跨出國門一步。」

中央社報導，章詒和原定7月2日出國。6月7日她參加退休前所在單位中國藝術研究院的活動，中國藝術研究院和文化部的高層領導還特別讚許她對圖書館、博物館捐贈物品，並發給她獎狀。「兩個小時的閒談完之後，輕描淡寫地對我說：『您不能出境。』」

據報導，她沒有問為什麼，因為這是結論性的話語，「官府的話可以沒有解釋」。

她分析說，負責出入境管理的公安部可能覺得直接出面不好，便指使文化部官員趁活動之際代為傳達。

章詒和告訴中央社，中國當局委婉通知她不能離境而不是在海關被邊控已經算「客氣」。

她因此體會到：名氣非常重要，你有名氣，別人就對你客氣；你知名、有成就、有人脈，別人就不大敢動你，「慘就慘在小老百姓」。

章詒和說，此時心情已經比較平復，並透露正在寫有關章含之的故事。章含之是民國政治人物章士釗的養女、前中國外交部長喬冠華的第二任妻子。

她說，自己會倍加努力去寫作。「我就發現一個人的成就和知名度，乃至於出身，在中國來講，都是一種保護。」

自由亞洲電台報導，現年80歲的章詒和著作等身，其出版的《往事並不如煙》等一系列敏感書籍遭到當局封殺。章詒和的父親是被稱為「中國第一大右派」的政治家章伯鈞。上世紀70年代，章詒和也因被打成右派而入獄十年。

近年，敢於批評當局的中國異議人士屢遭邊控。章詒和的友人、清華大學退休教授郭於華今年4月計畫前往香港，但直到夫妻二人到達深圳出入境大廳時才被告知不能離境。另一名北大學者的妻子也在邊防時被中國海關無理由阻攔離境。

退休 公安 博物館

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