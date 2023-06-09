山東女學開車太緊張 亂扭一通竟把方向盤扯下來

山東有女子學車時不斷左右扭方向盤，最後甚至把方向盤給扯了下來。（網上影片截圖）

山東有一名女子因為學開車太緊張，不僅在大馬路上演蛇形走位，又在大晴天下誤開雨刷，最後更瘋狂扭方向盤，結果用力過猛把整個方向盤扯下來，讓教練啼笑皆非。

綜合香港 01、新浪網報導，山東濟南某駕駛學校內，有女學員在教練指導下練習開車卻狀況不斷。從車內的攝影 片段可以看到，教練叫女子「往右打死」，也就是把方向盤往右轉到底，女子照做把方向盤向右扭了2圈後，看到車子轉彎，因為太過緊張就突然猛力把方向盤回向左狂扭，之後她開始時瘋狂左右大動作扭方向盤，上演蛇形走位，教練數次伸手欲言又止，只能緊握拳頭忍下。

後來女子不知怎麼把雨刷打開，顯得慌亂並連連驚呼，同時抓緊方向盤瘋狂扭方向盤，教練想提醒又不知怎麼開口，結果下一秒，可能因為動作過大，女子使勁抓住方向盤，竟將它整個扯甩下來，她先是一驚，隨後尷尬大笑，並嘗試把方向盤亂塞回去，還問：「怎麼安上去啊教練？」教練哭笑不得，無奈表示「我這個方向盤真毀在你們手裡了」，最後把車子送修。

據報導，這段影片上傳網路後，笑翻大批網友，有人說，「他讓你打死方向，沒讓你打死方向盤」、「開出碰碰車的感覺」、「從雨刮器動的那一刻開始，我就知道大事不妙」、「求求你一定不要讓她畢業好嗎」、「方向盤下來的那一刻，這個學員內心應該是完了完了，不能讓我賠吧」。