我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

山東女學開車太緊張 亂扭一通竟把方向盤扯下來

中國新聞組／北京9日電
山東有女子學車時不斷左右扭方向盤，最後甚至把方向盤給扯了下來。（網上影片截圖）
山東有女子學車時不斷左右扭方向盤，最後甚至把方向盤給扯了下來。（網上影片截圖）

山東有一名女子因為學開車太緊張，不僅在大馬路上演蛇形走位，又在大晴天下誤開雨刷，最後更瘋狂扭方向盤，結果用力過猛把整個方向盤扯下來，讓教練啼笑皆非。

綜合香港01、新浪網報導，山東濟南某駕駛學校內，有女學員在教練指導下練習開車卻狀況不斷。從車內的攝影片段可以看到，教練叫女子「往右打死」，也就是把方向盤往右轉到底，女子照做把方向盤向右扭了2圈後，看到車子轉彎，因為太過緊張就突然猛力把方向盤回向左狂扭，之後她開始時瘋狂左右大動作扭方向盤，上演蛇形走位，教練數次伸手欲言又止，只能緊握拳頭忍下。

後來女子不知怎麼把雨刷打開，顯得慌亂並連連驚呼，同時抓緊方向盤瘋狂扭方向盤，教練想提醒又不知怎麼開口，結果下一秒，可能因為動作過大，女子使勁抓住方向盤，竟將它整個扯甩下來，她先是一驚，隨後尷尬大笑，並嘗試把方向盤亂塞回去，還問：「怎麼安上去啊教練？」教練哭笑不得，無奈表示「我這個方向盤真毀在你們手裡了」，最後把車子送修。

據報導，這段影片上傳網路後，笑翻大批網友，有人說，「他讓你打死方向，沒讓你打死方向盤」、「開出碰碰車的感覺」、「從雨刮器動的那一刻開始，我就知道大事不妙」、「求求你一定不要讓她畢業好嗎」、「方向盤下來的那一刻，這個學員內心應該是完了完了，不能讓我賠吧」。

香港 攝影

上一則

遇暴雨受困高架 江西考生遲到37分仍可應試惹議

下一則

浸大前學生會「滄溟」 成員上訴失敗

延伸閱讀

方向盤鬆脫 特斯拉緊急召回137車

方向盤鬆脫 特斯拉緊急召回137車
簡潔風座艙曝光、首用21吋曲面大螢幕 大改款Peugeot 3008預告9月發表

簡潔風座艙曝光、首用21吋曲面大螢幕 大改款Peugeot 3008預告9月發表
開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款

開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款
林青霞邀莫言到豪宅做客 吃餃子喝酒山東話交流

林青霞邀莫言到豪宅做客 吃餃子喝酒山東話交流

熱門新聞

被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡