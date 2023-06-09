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提前還貸潮 過來人曝：省百萬利息 卻連海底撈都不敢吃了

中國新聞組／北京9日電
中國掀「提前還貸」潮，有人提前還了房貸，卻連海底撈都不敢吃了。示意圖。（取材自時代財經／圖蟲創意圖）
中國掀「提前還貸」潮，有人提前還了房貸，卻連海底撈都不敢吃了。示意圖。（取材自時代財經／圖蟲創意圖）

隨著金融市場波動加劇，股票、基金等理財產品收益下降，與存量住房貸款利率相比已不具優勢，不少貸款買房者開始考慮提前還款。中國一名33歲上班族張敏（化名）分享提前還貸經歷表示，「還完貸款那一刻就感覺撿了一套房子」，但隨之而來的壓力讓她以「落魄」兩字形容。

時代財經報導，張敏今年3月向父母、朋友借錢以及消費貸等方式，提前還清天津房子的貸款，節省將近百萬人民幣的利息，但「賺了百萬」的快感並沒有持續太久，因為短期生活壓力的上升及風險承擔能力的急劇下降接踵而來。

據報導，中國2020年以來發放的部分住房貸款利率在6%以上，儘管2022年LPR（貸款市場報價利率）下降3次，但部分存量房貸利率仍然高於目前約4.3%的平均房貸利率。

各大社交平台上關於提前還貸的分享不斷，「省出一輛車」、「拒絕給銀行打工」等言論，勾畫著提前還貸之後的美好。看多了各種提前還貸的案例，張敏給自己算了一筆帳。

2021年7月，張敏貸款約200萬元（人民幣，下同，約28萬美元）購買天津的房子，期限20年，等額本息，利率5.3%，月供1萬3000元。因為發放了年終獎等原因，此前張敏已有過兩次提前還貸，在2022年7月，張敏將房貸縮期至6年。張敏驚訝地發現，一年還16萬元的貸款卻基本都是利息，真正的本金只還了不到1萬元。

張敏估算提前部分還貸、縮短貸款年限後，貸款利息總額從近125萬元縮減至40萬元，相當於節省近85萬元的利息。

為了能省下更多利息，張敏決定再次提前還貸，希望將剩餘150萬元左右的貸款本息全部還清。為此，張敏一家今年初召開了提前還貸的「專項討論會」，公婆聽到能省一大筆利息，決定拿出「棺材本」支持。 

今年2月份，張敏「掏空」了幾個口袋，終於湊出150萬元一次性還完房貸，其中包含自身存款30萬元，向公婆、朋友各借90萬元、10萬元，還有向銀行申請的20萬元消費貸。張敏粗估，還清房貸能節省將近百萬元利息，比之前提前部分還貸又多省了幾十萬。

不過，剝開提前還貸的糖衣之後，張敏每個月卻新增了更大筆的支出。除了要還公婆3萬元、消費貸3.5萬元，朋友借款需在一年內還清，光償還借款一個月就得付出7萬元，還不包含孩子們就學的相關開銷，壓力反而更大。

回憶起提前還貸後的生活狀態，張敏用「落魄」兩字來形容。她感慨，以前按部就班還貸時，手上還有餘錢，如今手上幾乎一分錢都沒有，承擔不起任何的風險。最讓張敏印象深刻的是，有一次全家去海底撈吃火鍋，她看到菜單上一份牛肉60多塊、一盤白菜10幾塊，還貸焦慮讓她連海底撈都不敢吃。

壓力大得喘不過氣時，北京落戶的推進讓張敏動了賣掉天津房子的想法。4月份，張敏與丈夫計算了目前落戶積分情況，預估等到孩子就讀4到5年級就能拿到北京戶口，意味著能在北京落戶入讀，無需奔波到天津讀書。

加之北京供房一年房貸利息十幾萬元，而天津房子的年租金收入不及4萬元，綜合權衡各種利弊後，張敏一家決定5月賣房。由於學區房的優勢，從掛牌到成交，張敏只花了一周不到，成交總價超500萬元，抵扣稅費、中介費、利息等，張敏慶幸還能小賺一筆。

張敏計畫等到賣房款全部到位後，除了付清長輩與朋友的欠款，打算將北京房子剩餘200多萬元的房貸一次性還完。「我已經在提前預約北京房貸的還款時間，現在就期待著能快速全部完還貸款，讓自己再體驗下撿了一套房的感覺。」

張敏分享短短數月「提前還貸」的心路歷程表示，提前還貸既要考慮負擔能力，又要判斷心態的抗風險能力，「切勿盲目地跟風，過度高估了自己對抗風險的能力。」

貸款 北京 利率

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