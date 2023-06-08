被跳樓者砸癱付不出醫療費 網友接力8天為上海女籌到20萬

6月2日，康復訓練後，小孟推著輪椅走回去，碰到斜坡，母親攙了一把。{ 取材自澎湃新聞）

今年4月，26歲的小孟在上海一家商場被一名跳樓男子砸成四肢癱瘓並合併多種殘疾，家境並不寬裕的小孟從此面臨高昂的醫藥費，以及漫長的治療過程。迫於經濟壓力，小孟通過水滴籌募捐，8天就籌到目標的20萬元（人民幣，下同），網友不僅捐款，還紛紛留言為小孟一家打氣，更堅定了小孟和母親堅持下去的決心。

「謝謝社會各界的朋友們，謝謝大家！有了大家幫忙，我們心裡也有底，也不怕因為錢，而耽誤治療！謝謝大家幫忙，感恩。」澎湃新聞報導，5月31日開始，小孟一家嘗試通過水滴籌向社會發起募捐，至6月6日晚籌到2.3萬元，經過愛心網友5000餘次助力，6月7日晚順利籌到20萬元。小孟的母親和小孟為此向網友道謝。

小孟家境並不寬裕，出事時她剛來上海工作兩個月，試用期還沒結束；弟弟唸書的貸款 尚未還完；父親長期在農村老家照顧久病臥床的奶奶；媽媽在天津打工，為要照顧小孟，工作中斷。高昂的醫藥費讓這個家庭一籌莫展，只有向社會發起募捐。籌滿目標款項20萬元，是他們預計的治療費用。

「大家一起做點小小善事，這一關就一定能闖過去。姑娘加油啊！孩子爸爸媽媽也加油！」，「這件事一發生就感到痛心，希望早日渡過難關！」網友們也紛紛留言為小孟一家打氣。

5月4日，小孟接受了第一場手術 ，5月23日轉入康復科，當天會診單診斷，她的頸部脊髓損傷、四肢癱瘓，頸椎不穩定，頸椎間盤突出，頸椎、鎖骨、枕骨骨折，腦挫傷、創傷性顱內出血。小孟一直在進行康復訓練，6月2日已可自主翻身、推著輪椅走一段路，手部、盆底肌仍顯無力。

小孟母親介紹，因為已經可以站立和走路，醫院日前建議小孟準備出院，相關部門也在幫忙協調之前費用暫時先掛帳。出院後，小孟需每天往返醫院和附近出租屋，掛門診治療。小孟母親期盼醫院能多留他們幾天，她坦言，害怕出院影響小孟的治療，也擔心走門診治療的費用問題。

對於大家的愛心捐款，小孟母親有無限的感激，她說會「用多少提多少，未來用不上的想辦法還給大家。」目前小孟身上最集中的「開銷」還是醫藥費，截至6月5日累計129125元。