「AI考生」10分鐘寫7作文 專家：邏輯滿分情感0分

1291萬考生參加的高考開考，其中「AI考生」也沒缺席，有媒體用A1模擬作文答題，再請專家評分。圖為示意圖，江蘇南京考場。(中新社)

2023年全國高考 7日開考，語文科考試的作文題目成為關注焦點；在人工智能 （AI ）熱潮下，有媒體用A1模擬作文答題，專家稱這些作文讀上去像是教科書，很難找到缺陷、錯誤，但也找不到個性、溫度，缺乏感情；前高考作文改卷老師鄭春霞表示，「60分的話我會打40分」。

媒體報導指出，今年「AI考生」首次迎戰高考作文，引起網友們的熱切討論，不同於網友們「眼會手不會」的窘境，「AI考生」以10分鐘寫完7篇作文的驚人速度「火速出圈」，只需要將題目給他，不到兩分鐘就能完成一篇完整的作文。

有專家在批閱後指出，「AI作文」邏輯滿分，情感0分。復旦大學中文系教授王宏圖表示，作文需要的是深刻的思考、情感的表露，但AI寫的內容就像機器人，每個動作都很準確，但是臉部缺乏表情，缺乏溫度，最主要的是缺乏情感。雖然這裡面很難找到缺陷錯誤，但也找不到任何個性化的表達與特徵。

「60分的話我會打40分」，中國作家協會會員、浙江省青少年作家協會導師鄭春霞也曾是高考作文改卷老師，她表示，除了缺乏情感，缺少新意和誠意同樣也是AI作文體現的問題。題目說的是「故事」，但文章從頭至尾都沒有一個真實生動的故事。都是千篇一律、人盡皆知的內容，從始至終沒有進入話題中心，當然也進入不了讀者的內心。「沒有硬傷，甚至可以說滴水不漏，60分的話我會打40分左右。足以保命，但不會出彩，更沒有驚喜。」