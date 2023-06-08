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村BA火了 官方要推廣到全國…網友：變味了

中國新聞組／北京8日電
貴州村BA火遍全球。（取材自多彩貴州網）
貴州村BA火遍全球。（取材自多彩貴州網）

貴州台盤村「村BA」4月的總決賽上，現場觀賽人數多達3萬，全網關注量更是超過10億人次，這股風潮也帶動各地紛紛效仿，如今連官方也跳出來主導賽事。中國農業農村部、體育總局宣布，將舉辦全國和美鄉村籃球大賽（村BA）。不過有網友吐槽，「他們一出手，村BA就要變味了」、「你們不插手就是別人最大的幸福」。

根據中國農業農村部辦公廳、體育總局辦公廳公告「全國和美鄉村籃球大賽（村BA）通知」，自6月起至10月將依照基層賽、大區賽、總決賽分三階段賽事規劃，基層賽事階段不作硬性要求，大區賽則設立東南、東北、西北、西南四個賽區，分賽區開展省級代表隊比賽，各賽區獲勝球隊晉級第三階段總決賽。

綜合媒體報導，農業農村部公告稱，籃球運動在中國鄉村有著廣泛的群眾基礎，深受農民群眾歡迎。為深入貫徹落實黨的二十大和2023年中央一號文件精神，推動宜居宜業和美鄉村建設和農民體育高質量發展，決定組織開展全國和美鄉村籃球大賽（村BA）。

據了解，貴州台盤村「村BA」不僅在中國掀起旋風，還紅到美國。村民球員對籃球的熱愛，吸引了美國NBA球星西蒙斯（Ben Simmons）的注意，並捐贈籃球場給貴州鄉村。

人民日報曾評論，「這一賽事向大家展現體育比賽竟然還能有如此新鮮、靈動、具有生命力的面貌」。

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