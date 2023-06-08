「梅西中國行」票難搶…找代拍要加千元 還有個資洩漏風險

梅西15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京，並與澳洲隊舉行友誼賽。（歐新社）

足球巨星梅西 （Lionel Messi）將到中國踢邀請賽的消息引發關注，不少網友都說「這可能是你離梅西最近的一次」，不過一票難求讓球迷望「梅」興嘆，黃牛炒作代拍更讓票價水漲船高，甚至在票面價值上多加上千元。律師提醒，透過代拍買票，可能導致身分外洩，手機 、身分證號碼被人非法使用的風險。

中新經緯報導，阿根廷國家隊與澳洲國家隊15日將在北京 工人體育場進行一場邀請賽。據悉，梅西也將參賽，這是他世界盃奪冠後的國家隊首戰。

據了解，該場賽事票價分為六檔，最貴4800元（人民幣，下同），最便宜580元。5日下午，第一波官方票開搶，半小時內，所有價位門票全部售罄，其中最便宜的580元門票一分鐘內便被搶購一空。

火熱的場面立刻吸引許多「代拍」賣家加入，在二手平台搜索關鍵詞「梅西中國行」，可看到多個賣家稱可進行門票代拍，並稱「拍不到退全款」。

值得注意的是，由於門票需「人證票合一」，部分代拍稱需購票者提供手機號、驗證碼、身分證號等個人信息。

價格方面，代拍價格為數百元至上千元不等。有賣家稱4800元的門票代拍價為888元，其餘門票代拍價為500元；有賣家給出不同門票對應的代拍價，從1500元至2800元不等，約為門票價格的六成；若需要多張門票連座，則每張票需加200元。

此外，多個賣家銷售自己搶到的散票，並將自己的身分證交給買家以便進場。例如，一名賣家銷售面值1380的門票，並加價2500元，稱需線下當面交易，可以刷她的身分證進場。

律師趙占領提醒，買家的個人信息，包括帳號及驗證碼、姓名、手機號碼、身分證號碼被代拍者獲取，艱被非法使用的可能。賣家讓買家拿自己的身分證進場，同樣也存在個人資料外洩的風險。他建議球迷，「理智合理地通過官方渠道進行消費，理性表達對喜愛的球星的支持，注意辨別購票渠道的正當性」。