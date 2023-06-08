江西學霸曬超狂經歷 留守兒考上南大 一路奔進聯國實習

莫敏前額有一縷白髮。(取材自紫牛新聞)

江西山村出身的莫敏曾是留守兒童，額前天生一縷白髮曾讓她有些自卑；但她努力學習，高考 考上南京大學又被保研，讀研期間拿到聯合國 實習機會，如今她找到互聯網公司產品經理的工作。她從山村小學走出，積極追求學業、放眼國際，如今準備回國開啟職業生涯。

揚子晚報紫牛新聞報導，莫敏1998年出生在江西省九江市修水縣漫江鄉，父母常年在廣東佛山打工，因薪水微薄且距家遠，一年只回家一次。莫敏念完小學和初中，考上了縣裡的高中，但高考因為語文作文的失誤，只考上一個普通一本大學。

「我知道這不是我的真實水平，堅持要復讀。」莫敏說，復讀期間她加倍努力學習，睏了就用圓規戳自己，用冷水臉洗，去食堂的路上也在背單詞……第二年，她順利考入南京大學，四年後又成功保研。

大學期間，莫敏透過學校、國家留學基金委（CSC）等拿到獎學金，去美國交流、義大利 交換。研究生階段，莫敏遇到去聯合國實習的機會，當時南大與世界氣象組織有一個合作，「世界氣象組織是屬於聯合國的一個機構，我在這裡實習了一年，從2022年到現在，是在IPCC（聯合國政府間氣候專門委員會）實習」。

據報導，莫敏赴聯合國日內瓦辦事處開始「半工半網課」的生活，除了在財務主任辦公室處理審計建議、跟進進度，她還在信息系統處工作，負責收集數據、合成圖表，並對網站狀態作出預警。去瑞士實習時，莫敏正在讀研二，她研二、研三的兩年時間幾乎都在聯合國實習。

近日，莫敏把多年來的學習經歷發到網上，大家紛紛被她的勵志經歷所感動，有人被她額前那一縷顯眼的白髮所吸引。

莫敏說，小時候，她經常被的同齡人笑「白頭翁」；她覺得自己天生要強的性格，可能也與這縷白髮有關，「現在的我，對於這個頭髮接受了，我覺得這是我天生擁有的東西」。