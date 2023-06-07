中國高考作文題目來了 全國作文乙卷見「習語錄」

圖為北京市陳經綸中學考場，考生在排隊進入考場時，向家長、老師打招呼，互相加油。（新華社）

隨著中國高考 7日起登場，今年各省作文試題也跟著曝光。今年語文考試共有7套試卷，其中在全國作文乙卷居然出現了「習語錄」。

綜合觀察者網和環球網報導，中國高考今年語文考試共有7套試卷，除了北京、上海、天津三地語文試卷為自主命題，作文題目單獨命題之外，其他省分高考語文試卷則由中國教育部 教育考試院統一命題，其中包括全國甲卷、全國乙卷、新課標I卷及新課標II卷4套，而語文作文題目則有4題。

報導指出，今年高考中國教育部教育考試院命題語文作文試題總共4道，其中最令人注意的是全國乙卷，因為題目出現了「習語錄」。題目中寫道中國國家主席習近平 日前曾說過的兩句話：一是吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠；二是「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的。

「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」是出自習近平今年3月15日在北京出席中共與世界政黨高層對話會，於此同時發表題為「攜手同行現代化之路」的主旨談話。而「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」則是習近平於2014年3月27日在聯合國教科文組織總部作「文明因交流而多彩，文明因互鑑而豐富」主題演講。題目上的兩句話皆針對國際關係，並被外界暗認為暗指美國，散發濃濃政治味。

作文題目一公布，隨即引發各界討論，衝上中國網上熱搜第一。

事實上，中國作文題目以習近平的談話入題已不是新鮮事，此前最近一次為2018年，當時有不少地方以習近平「語錄」入題；中共19大以來最熱政治詞彙－「新時代」在當時也現身多地考題。