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怕發芽、發霉麥子混入 河南1麵粉廠拒新麥、要陳麥

中國新聞組／北京7日電
麵粉廠張貼的通知。（取材自極目新聞／視頻截圖）
麵粉廠張貼的通知。（取材自極目新聞／視頻截圖）

中國近期正值小麥收割期，小麥大省河南多地卻碰上近十多年來最嚴重的「爛場雨」天氣，導致部分地區小麥出現發霉、穗發芽等現象。河南商丘虞城縣一家麵粉廠近日發布「2023年新麥一律拒收」的通知，引發網友關注。

上游新聞報導，一位網友在日前在短視頻平台發布視頻，一家位於河南商丘虞城縣谷熟鎮南頭村的麵粉廠門口張貼一張通知，上面寫道「即日起本廠只收陳麥換麵，2023年新麥一律拒收，望廣大農戶理解，不要跑空，高價收購優質陳麥！」

視頻引發網友關注，有網友擔心麥農損失慘重，「如果麵粉廠不收新小麥，那麥農的新麥賣給誰，難道都留給自己吃？」但也有網友對麵粉廠的做法表示理解，認為麵粉廠如果收了發芽的或發霉的麥子，那磨出來的麵粉能不能達到檢測標準？能不能賣給人吃呢？

據報導，一位自稱該麵粉廠前老闆的男子表示，已將這家麵粉廠轉讓給他人經營。對於現任老闆不收新麥的做法，他表示不知情，猜測是因今年的小麥遭受陰雨天氣的原因。

視頻引起熱議後，發布視頻的網友已將視頻刪除或隱藏。

對此，河南省一位農業專家表示，發芽小麥降低了食用品質，但可以用作飼料配料和釀酒原料。當地政府回應稱，有專庫專價收購農民發芽的小麥，盡量降低農民的損失。

河南 檢測

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