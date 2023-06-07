北京自然博物館升至國家級揭牌 成為北京中軸線新亮點

國家自然博物館6月5日在北京正式揭牌，是中國唯一的國家級、綜合性自然博物館。（香港中通社）

中國國家自然博物館 5日正式揭牌，北京 中軸線上新添一座國家級展館。這也是中國唯一的國家級、綜合性自然博物館，其前身為北京自然博物館。該館有藏品37萬餘件，不僅有世界上出現最早的有胎盤哺乳動物「中華侏羅獸」化石，還有唯一保存完整的「黃河象」化石等。

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據香港文匯網報導，「國家自然博物館」牌匾5日正式亮相，北京自然博物館升級為國家自然博物館。國家自然博物館館長孟慶金表示，新館將大幅提升國家館服務公眾、保護收藏的能力，成為鏈接中國自然博物館行業與世界自然歷史博物館界的新橋樑、自然科學教育 、全民終身學習的大課堂。

揭牌當天，「擷英集萃．繼往開來──國家自然博物館館藏精品展」同步揭幕。展覽聚焦該館72年發展過程中採集、收藏的精品、絕品，以及有重大意義和歷史價值的標本，展出百餘件不同時期館藏國內外珍稀的動植物、古生物標本。

該館主要從事古生物、動物、植物和人類學等地球科學、生命科學領域的標本收藏、科學研究和科學普及工作。館藏藏品37萬餘件，珍稀標本數量在中國大陸自然博物館居首位，如世界上出現最早的有胎盤哺乳動物中華侏羅獸化石、復原全身羽毛顏色的赫氏近鳥龍化石、唯一保存完整的「黃河象」化石等。

大陸國家自然博物館基本陳列以生物進化為主線，設有古爬行動物、古哺乳動物、無脊椎動物、神奇的非洲等常設展覽，展示了生物多樣性以及與環境的關係，構築起一個地球上生命演化發展的全景圖。每年還推出不同主題的臨時展覽和巡迴展覽。主要面向古生物學、動物學、植物學等基礎學科開展野外科考、科研和博物館學研究，先後赴六大洲20多個國家、地區舉辦巡迴展覽，與30多個國家、地區的50多個知名大學、博物館合作開展科學研究工作。

據悉，中國國家自然博物館的前身可追溯至1951年4月的中央自然博物館籌備處。1962年定名為北京自然博物館，是中國第一座大型自然歷史博物館，也是首批國家一級博物館，2008年免費對社會開放。據悉，正在規劃建設中的新館建築總面積將擴大到現館的約9倍，達20萬平方米。