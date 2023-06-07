我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

春節列紐約州內公校假日 拚兩會通過

102.3米 西藏發現亞洲最高樹 另外找到25棵90米以上樹木

中國新聞組／北京7日電
測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取材自新京報）
測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取材自新京報）

據新京報報導，由北京大學領銜的聯合調查隊，日前在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵高達102.3米的西藏柏木，其高度刷新了亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。目前還不能推算出具體年份，唯一能確定的就是這棵樹生長了很多年，至少遠超於400年。

來源：YouTube

調查隊成員、北京大學遙感所教授郭慶華表示，此前研究團隊製作過一張全中國森林高度分布圖，圖中顯示藏東南的樹木非常高，因此調查隊對林芝市多個縣非常關注。

102.3米的西藏柏木。（取材自人民網）
102.3米的西藏柏木。（取材自人民網）

郭慶華說，這棵西藏柏木是今年5月發現的，樹木巨大，其根部並非完全埋在土裡，很大一部分支撐根露在地面上，來穩固這個龐然大物，非常讓人震撼。

研究人員利用無人機與背包雷射雷達相結合的方式，對西藏柏木巨樹聚生區域進行精準測量，得到了巨樹群的精準三D雲模型。比起爬樹測高，這種測量方式更加安全，且不會對巨樹造成破壞。

此前，亞洲最高樹是發現於馬來西亞被命名為「Menara」（(馬來語中『塔』的意思)，的一棵黃娑羅雙，高100.8米。中國這次發現的這棵西藏柏木，也成為僅次於美國海岸紅杉的世界第二高樹種。

西藏柏木主要分布在藏東南區域，僅在雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區局部有少量分布，分布區域很狹窄，種群數量稀少，被中國列為國家一級重點保護植物。

郭慶華表示，除這棵亞洲最高樹之外，這次調查還發現了50多棵85米以上的樹木，其中包含25棵90米以上高樹，大幅提升了中國乃至亞洲的樹高紀錄。「巨樹」的發現對於生物多樣性保護具有重要意義。

北京

上一則

F1名嘴口出「Chinaman」歧視中國車手挨轟 英國天空體育道歉

延伸閱讀

生死教育 掌握命運免費公開講座

生死教育 掌握命運免費公開講座
「亞洲最高樹」有30多層樓高 西藏柏木102.3公尺

「亞洲最高樹」有30多層樓高 西藏柏木102.3公尺
中國脫口秀禁忌有三：台灣、西藏、天安門

中國脫口秀禁忌有三：台灣、西藏、天安門
西藏東南部發現102.3公尺巨樹 刷新亞洲已知最高樹紀錄

西藏東南部發現102.3公尺巨樹 刷新亞洲已知最高樹紀錄

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退