102.3米 西藏發現亞洲最高樹 另外找到25棵90米以上樹木

測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取材自新京報）

據新京報報導，由北京 大學領銜的聯合調查隊，日前在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵高達102.3米的西藏柏木，其高度刷新了亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。目前還不能推算出具體年份，唯一能確定的就是這棵樹生長了很多年，至少遠超於400年。

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調查隊成員、北京大學遙感所教授郭慶華表示，此前研究團隊製作過一張全中國森林高度分布圖，圖中顯示藏東南的樹木非常高，因此調查隊對林芝市多個縣非常關注。

102.3米的西藏柏木。（取材自人民網）

郭慶華說，這棵西藏柏木是今年5月發現的，樹木巨大，其根部並非完全埋在土裡，很大一部分支撐根露在地面上，來穩固這個龐然大物，非常讓人震撼。

研究人員利用無人機與背包雷射雷達相結合的方式，對西藏柏木巨樹聚生區域進行精準測量，得到了巨樹群的精準三D雲模型。比起爬樹測高，這種測量方式更加安全，且不會對巨樹造成破壞。

此前，亞洲最高樹是發現於馬來西亞被命名為「Menara」（(馬來語中『塔』的意思)，的一棵黃娑羅雙，高100.8米。中國這次發現的這棵西藏柏木，也成為僅次於美國海岸紅杉的世界第二高樹種。

西藏柏木主要分布在藏東南區域，僅在雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區局部有少量分布，分布區域很狹窄，種群數量稀少，被中國列為國家一級重點保護植物。

郭慶華表示，除這棵亞洲最高樹之外，這次調查還發現了50多棵85米以上的樹木，其中包含25棵90米以上高樹，大幅提升了中國乃至亞洲的樹高紀錄。「巨樹」的發現對於生物多樣性保護具有重要意義。