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291萬高考學子趕考 多地推「綠色通道」

中國新聞組／北京7日電
高考7日拉開帷幕，在北京師範大學附屬實驗中學考點門口，考生走進考點後向家長揮手。(新華社)
高考7日拉開帷幕，在北京師範大學附屬實驗中學考點門口，考生走進考點後向家長揮手。(新華社)

中國高考7日登場，今年考生人數達1291萬人為史上之最。同時今年又是疫情解封、實施「乙類乙管」後的首次高考，鑑於近期疫情有再起之勢，教育部會同衛健委等部門，指導地方政府推出各地的防疫政策。此外，各地交管部門優化考點周邊交通，浙江、河南、山東等地推出「綠色通道」暢行服務，保障高考期間考生和家長安全、順暢出行。

來源：YouTube

大公報報導，教育部6日發布消息稱，要求各地堅持以考生為本，緊密圍繞「平安高考」工作目標，加強治安出行、食宿衞生、防暑降溫、噪音治理等方面的服務保障，同時還要充分做好考試期間可能出現的突發情況的應對準備工作，確保高考平穩順利舉行。

為了給考生營造溫馨舒適的考試環境，緩解考生考前壓力，多地各出奇招，為「十年磨一劍」的高考考生護航。聯合報報導，例如今年以「淄博燒烤」暴紅而吸引大批旅客到訪的山東淄博張店區，當地燒烤協會便自發性倡議「停烤」三天，從6日至9日晚間暫停營業，盼為考生營造安靜的備考環境。

多地教育局最近也發出倡議通知，呼籲民眾多搭乘大眾交通工具，減少自用車上路，以免考生赴試路上塞車。

而鑑於近期疫情再起，多地疾控部門日前也對考生發出健康提醒，例如山東省要求考生於考前三天起進行自主健康監測。至於新冠確診或有其他健康狀況的考生，多地也設有備用考場可使用。

中國高考7日起登場，山西太原一所高中學弟妹為高三生加油打氣。 （中新社）
中國高考7日起登場，山西太原一所高中學弟妹為高三生加油打氣。 （中新社）

各地並無強制考生須配戴口罩應試，由考生自行決定。福建省教育考試院則規定，考生若佩戴口罩到考場，須在應試前將自備口罩放在考場外的「非考試物品暫放處」，不得帶入考場。入場後若確有需要，可向監考員提出申請，由考場方提供。

在確保考試公正方面，由於過去曾發生考生夾帶手機、甚至翻拍題目上傳網路問答案等事件，中國教育部、公安部門表示將強力管制手機以防作弊。

廣東就採嚴格的兩次金屬探測儀、一次智慧安檢門的「二加一」入場安檢模式。

在位於廣東省廣州市的廣州大學附屬中學大學城校區內，高三考生6日在「狀元門」下躍起...
在位於廣東省廣州市的廣州大學附屬中學大學城校區內，高三考生6日在「狀元門」下躍起摸粽子。(中新社)

教育部 高考 疫情

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