地方錢荒 大學學費最高漲54% 網：恐成菁英教育

中國近期大幅上調大學學費，部分院校的學費更是20年以來首次上調。圖為上海復旦大學一名畢業生坐在校園外等待參加畢業典禮。(路透)

伴隨經濟疲弱，地方財政緊縮導致教育支出乏力。據報中國部分大學今年大幅提高學費，最高漲幅達54%，引發輿論熱議。

路透報導，在三年疫情防控政策衝擊、房地產危機和經濟疲弱使中國地方政府陷入財政困境下，中國部分大學的學費出現了大幅上漲，部分院校的學費更是20年以來首次上調。這些大學幾乎都是公立學校，高度依賴官方資助。

上海華東理工大學4日發布，該校主修科學、工程和體育教育的新生學費漲幅達54%，每年達到人民幣7700元(約1081美元)。該校文科新生學費也上漲了30%。

上海電機學院5日也發通知，理工科專業學費上漲40%，管理學、經濟學和文學專業學費則比去年上漲30%。

據報導，過去20年中，上海各高校從未上調過學費。今年4月，上海市政府組織召開了「優化公辦高校本專科學費形成機制」聽證會。教育部 門提到，今年公辦高校本專科平均學費的漲幅約為33%。

不僅是所謂經濟金融中心的上海上調學費，在其他人口密集省份，高校學費也是「漲」聲一片。

根據地方政府的有關公告，四川、吉林、山東、陝西等地高校也上調了不同專業的學費。其中四川漲幅最大，高達41%。

路透援引中國教育部發布的一份預算 報告分析說，2023年，教育部高等教育預算支出同比下降了3.7%，至1026億元。而北京 理工大學教授劉進及其團隊上月也曾建議，將在中國就學的國際學生學費從每年約2萬元提高至11萬元。