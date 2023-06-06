登珠峰瀕死獲救、拒付萬元救援費？ 湘女遭網暴 施救者說話了

湖南省登山隊范江濤和謝如祥(圖)，為救人放棄登頂計畫。（視頻截圖）

湖南省登山隊2名隊員范江濤和謝如祥，5月在距離登頂珠峰不到400米時，為救人放棄登頂計畫的義舉贏得廣泛讚譽。事發後一個月，媒體報導獲救湖南女登山客只願意承擔1萬美元救援費用中的4000美元，惹來網路一片罵聲，並發起肉搜，媒體也紛紛以「農夫與蛇」譏評忘恩負義，不過，原先忿忿不平的救援者忍不住發聲：停止網暴。

來源：YouTube

「珠峰被救女子不願支付全部救援費用」5日衝上微博 熱搜。對此，范江濤表示，做這事的時候，沒有考慮那麼多，只是考慮挽救生命；「因為在私下場合提了一下事情發展情況，被人截圖傳播出去，現在事態發展讓我也想不到，希望此事就此結束，以後不再提了。」

范江濤表示，「我們救了她，也希望她能好好地生活下去，希望網絡上停止人肉搜索、攻擊、侮辱等行為，停止網絡暴力。」謝如祥也認為，這件事已經過去了，希望大家不要再提，避免對當事人造成二次傷害；「也許她有她的難處，或者不願意面對這段痛苦的經歷，不能苛求」。

上游新聞報導，5月18日晚8點，在珠峰海拔8450米處，范江濤發現倒地的劉女右手沒有手套，已凍得發黑，左手只有一隻抓絨手套；經查她臉部已覆蓋薄冰，生命體徵微弱。

湖南省登山隊領隊范江濤、隊員謝如祥在距離登頂珠峰不到400米時，放棄登頂，救下一名女同胞。圖為救援現場。(取材自上游新聞)

「8000米以上無救援」是登山界的慣例。范江濤表示，雪巴嚮導（為攀登者提供支持的珠峰本地居民）也勸自己不要施救，但走出20多米後，范江濤哭了出來，還是決定折返救人。

報導指出，放棄登頂救人，意味著40多天的訓練、近40萬元人民幣的投入和登頂目標付諸東流，范江濤在救援時甚至哭起來。

在海拔8300米處，疲憊不堪的范江濤遇到正在攀登的隊友謝如祥。「必須得救，哪怕是一具屍體也要帶下去。」57歲的謝如祥當下也決定放棄登頂，並承諾只要把劉女送回C4營地，就給雪巴嚮導1萬美元獎勵。

經過4個多小時的救援，劉女被送至C4營地轉危為安，隨後被所屬登山隊接走。范江濤說，後來「雪巴一直在催著我們要這個錢。我就找了一個朋友聯繫她（劉女），看到底有個什麼說法。」

救人過程。（取材自錢江晚報）

范江濤得到的回覆是，「我們每人給雪巴的小費1800美元，她願意付1500美元。然後救援費用1萬美元，她願意付4000美元，這把我惹怒了。」

「最後的救援費用是我們自己出了，我跟祥哥各出了5000美元。」范江濤說，「救了人，放棄了幾十萬元，放棄了這麼長時間的準備，最後還是我自己出錢。我挺生氣的，但是我不好多說什麼，但我非常想知道這是為什麼。」