海拔8000米以上珠峰「生命禁區」：不救是慣例 救回是奇蹟

隊員與嚮導正在施救女登山客。(取材自央視新聞)

「海拔8000米以上的生命禁區，慣例是不救，可以坦然地從她身邊路過。」范江濤在接受採訪時坦言；曾經成功登頂珠峰的登山隊隊員就表示，8000米以上成功救援的奇蹟，他只聽說過一次，范江濤和謝如祥的成功救援，應該也是一次奇蹟。

鳳凰周刊報導指出，「在海拔8000米以上，人們無法苛求道德的尺碼。」在這裡，人的大腦只能得到極少的氧氣，智力嚴重下降，成人的智商只相當於6歲的小孩。智力下降、注意力渙散、精神極度疲憊的結果，就是人會放棄理性。

有人產生了幻覺，能從上帝視角看見自己；有人選擇坐下來休息，然後再也起不來。因為比起繼續痛苦地攀登，坐在原地凍僵死去反倒更「令人愉悅」。在這個高度冒險救人，足以讓救援者自己也陷入生命危險。

現代快報指出，成功登頂珠峰的登山隊隊員張建國表示，「8000米以上遇險，幾乎沒有任何挽救措施，就連遇難者屍體都沒辦法處理，因為花費代價太高。」他還說：「一般直升機只能飛到6500米左右，這個高度以下才有救援能力。」

同樣成功登頂的次仁扎西表示，8000米以上成功救援的奇蹟，他只聽說過一次，「2013年，曾有登山者在海拔8000米以上身體出現不適，在嚮導的協助下成功撤離。

「一條活生生的生命，你不救她，過兩個小時她就僵硬了，就變成路標了。」謝如祥說；幾十年來，有近300個登山者殞命於珠峰，由於極度寒冷，他們的遺體維持著死時的樣子曝於路邊，成為最令人驚恐的「路標」。

謝如祥今年已經54歲，從上世紀90年代開始就夢想登頂珠峰，而這一次可能是他最後的登頂機會。但為了救人，他毅然選擇了放棄。在攀登珠峰的過程中，人類留下無數關於勇氣的贊歌，但有時，也難免將道德甚至人性遺落在冰雪之下。