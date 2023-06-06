繼城管、農管後…多地「文管」執法 網友吐槽：啥都管

黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）

「繼城管、農管之後，文管又來了」；今年5月黑龍江省文化市場舉行執法隊伍著裝儀式，不止是黑龍江，各地的文管都早已陸續登場，包括北京 市文化市場綜合執法總隊查處上海笑笙文化的脫口秀，浙江寧波現場全程監管植物園 漫想生活節演出活動。有網友吐槽：「啥都管，就是餓了、病了、老了沒人管」。

開開眼界報導，黑龍江文化和旅游廳廳長何晶強調，全省文化市場綜合執法隊伍要主動抓落實，堅決扛起使命責任，準確把握文旅意識形態工作規律，定期分析研判新情況、新動向，扎實開展文化執法專項行動，堅決守牢文旅領域意識形態和文化安全底線。

文化市場綜合執法標誌以篆體「文」字和城樓圖案為主要設計元素，襯以地球經緯線圖案作為背景，彰顯文旅融合的改革要求，「五角星」、「盾牌」圖案體現了執法權威性，「橄欖枝」象徵著公正文明的執法理念。

黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）

前不久，北京市文管對演員house所在的上海笑笙文化傳媒公司，沒收違法所得132萬元（人民幣，下同），罰款1335萬元，並對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步依法依規追究責任。

關於此事，有網友驚呼「繼城管、農管之後，文管又來了」；還有人吐槽，「啥都管，就是餓了沒人管，病了沒人管，老了沒人管」。

也有網友擔憂，「通街大帽蓋，有點幾十年前的感覺」、「文管和文革， 一字之差」。

事實上，「文管」早就有。據公開資料，早在2004年，中共國務院 就要求整合文化、廣電、新聞出版三個部門職能，在副省級及以下城市成立「文化市場綜合執法機構」。之後，各方政府紛紛合併機構，成立「文化執法大隊」。近一兩年來，各地紛紛舉行「統一著裝儀式」。