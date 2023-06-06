我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

繼城管、農管後…多地「文管」執法 網友吐槽：啥都管

中國新聞組／北京6日電
黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）
黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）

「繼城管、農管之後，文管又來了」；今年5月黑龍江省文化市場舉行執法隊伍著裝儀式，不止是黑龍江，各地的文管都早已陸續登場，包括北京市文化市場綜合執法總隊查處上海笑笙文化的脫口秀，浙江寧波現場全程監管植物園漫想生活節演出活動。有網友吐槽：「啥都管，就是餓了、病了、老了沒人管」。

開開眼界報導，黑龍江文化和旅游廳廳長何晶強調，全省文化市場綜合執法隊伍要主動抓落實，堅決扛起使命責任，準確把握文旅意識形態工作規律，定期分析研判新情況、新動向，扎實開展文化執法專項行動，堅決守牢文旅領域意識形態和文化安全底線。

文化市場綜合執法標誌以篆體「文」字和城樓圖案為主要設計元素，襯以地球經緯線圖案作為背景，彰顯文旅融合的改革要求，「五角星」、「盾牌」圖案體現了執法權威性，「橄欖枝」象徵著公正文明的執法理念。

黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）
黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）

前不久，北京市文管對演員house所在的上海笑笙文化傳媒公司，沒收違法所得132萬元（人民幣，下同），罰款1335萬元，並對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步依法依規追究責任。

關於此事，有網友驚呼「繼城管、農管之後，文管又來了」；還有人吐槽，「啥都管，就是餓了沒人管，病了沒人管，老了沒人管」。

也有網友擔憂，「通街大帽蓋，有點幾十年前的感覺」、「文管和文革， 一字之差」。

事實上，「文管」早就有。據公開資料，早在2004年，中共國務院就要求整合文化、廣電、新聞出版三個部門職能，在副省級及以下城市成立「文化市場綜合執法機構」。之後，各方政府紛紛合併機構，成立「文化執法大隊」。近一兩年來，各地紛紛舉行「統一著裝儀式」。

黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）
黑龍江「文管」日前舉行執法隊伍著裝儀式。（取材自開開眼界）

北京 國務院 植物園

上一則

表演完髒衣退貨…商家被大學生占便宜 氣到痛罵學校

下一則

網約車供過於求 一天接不到10單…多地暫停發新證

延伸閱讀

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解
灌籃高手也時尚 FENDI夏季限定籃球系列

灌籃高手也時尚 FENDI夏季限定籃球系列
黑龍江牽手矽谷 辦商業推介會

黑龍江牽手矽谷 辦商業推介會
「賣崽青蛙」四處遊走街頭 為何被趕、被扒皮?

「賣崽青蛙」四處遊走街頭 為何被趕、被扒皮?

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金

幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金