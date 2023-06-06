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酒店「高考房」漲價了 有家長住北京1晚1125元

中國新聞組／北京6日電
高考來了，各地酒店的「高考房」供不應求。（取材自澎湃新聞）
高考來了，各地酒店的「高考房」供不應求。（取材自澎湃新聞）

為了爭搶高考生訂房業績，不少酒店推出防暑藥品、應急文具包，到提供靜音、叫醒等服務一應俱全的「高考房」，以確保考生能安心備考。但面對各地高考房預訂火爆的盛況，有家長反映孩子參加北京高考，訂了4晚房間花了4000多塊錢，訂房價格漲了近一倍。

澎湃新聞報導，在湖北武漢和廣西南寧，有酒店專門推出高考主題房和營養餐，以金榜題名、一舉高中等命名，附帶叫醒服務、專車送考和升學宴優惠。

江蘇南通第二中學考點附近的酒店工作人員李娟介紹，幾個月前就有家長諮詢高考房。「考點沒有確定之前，已經有部分家長根據往年的情況，很心切，恨不得把全額房費都付掉了。高考考點一確定，我就接到無數家長的電話，就全部訂完了」李娟說。

查詢平台顯示，6月5日北京某酒店高級雙床房為747元/晚，豪華大床房為855元/晚。而6月6日高考前一天雙床房已顯示售罄，尚可預訂的豪華大床房則漲價至1125元/晚(約158美元)。

同樣的價格狂飆也發生在鄭州。搜索熱門考點鄭州外國語學校附近的酒店時發現，某酒店鄭州高新區總部企業基地店的大床房，在高考前後的平時價為194元/晚。高考前一天當晚標價則漲至492元/晚，價格上漲約1.5倍。

據了解，濟南多家酒店高考房，價格漲幅也均超百元。

報導指出，山西省市場監督管理局向全省各酒店經營者發出提醒告誡。嚴格執行明碼標價規定。江西南昌市場監督管理部門也要求各賓館酒店、餐飲、停車場等服務行業經營者明碼標價，不得價外加價，不得收取任何未予標示的費用。南昌市青山湖區市場監管局將加強市場價格檢查，將依法依規從嚴處罰。

報導說，高考房的服務對考生和酒店來說，是一舉兩得的好事。但服務再好，商家也千萬不能坐地起價。否則把好事辦壞了，吃虧的還是自己。

高考 鄭州 北京

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