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讓高考學子安靜應考 淄博「停烤」暫歇業

中國新聞組／北京6日電
淄博廣發倡議為高考停烤，部分燒烤城宣布在考試期間休市 。(取材自微博)
淄博廣發倡議為高考停烤，部分燒烤城宣布在考試期間休市 。(取材自微博)

2023年中高考在6月7日至17日間進行，山東淄博市張店區燒烤協會4日發出倡議書稱，為參加高考的考生營造安靜舒適的學習、考試和休息環境，6日晚至9日晚、13日晚至16日晚高新區各燒烤單位暫停營業，用「停烤」實際行動助力高考。

澎湃新聞報導，今年淄博高新區高考考點設在淄博中學、淄博第十一中學、中考考點設在淄博高新區實驗中學、淄博高新區第一中學。為了給考生營造一個安全、安靜、溫馨的考試環境，倡議6月6日晚至9日晚、6月13日晚至16日晚高新區各燒烤單位暫停營業，為廣大考生營造安靜、溫馨的考試環境。

淄博高新區燒烤協會還稱，考試期間，在老吳家燒烤（淄博第十一中學北門西側）、齊文化燒烤大集（春風路）設立愛心助考點，免費提供礦泉水、風扇、空調等方便學生及學生家長休息。

另外，燒烤城臨淄大院於5月30日致信遊客：我們決定積極響應政府號召，自6月6日至15日暫停營業，6月16日晚開始正常營業，全力為廣大考生創造一個安靜、舒適的學習考試環境。淄博八大局便民市場也宣布將於高考期間6月6日—9日20:00休市。

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