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長沙夜市「爆炒鵝卵石」一吮即丟 湖北：我們的地方菜「嗍丟」啦

中國新聞組／北京6日電
夜市賣爆炒鹅卵石，一份16元。（視圖截頻）
夜市賣爆炒鹅卵石，一份16元。（視圖截頻）

湖南長沙有人在夜市吃到的一種有意思小吃「爆炒鵝卵石」，一份售價16元人民幣，影片PO網後，不少人質疑「石頭竟然也是小吃」，還有人擔心一不小心嚥下去就慘了。據悉這是湖北省恩施州的一道地方菜叫「嗍丟」，意即吮吸一下就把石頭吐出來。

來源：YouTube

湖北省恩施土家族苗族自治州餐飲協會相關負責表示：「這是我們一道地方菜，叫嗍丟。」

上游新聞報導，在長沙揚帆夜市拍到的視頻顯示，這道「爆炒鵝卵石」在炒鍋放不少小鵝卵石，老板介紹16元一份，吃法是「嗍一口就丟（吮吸一下就吐出來）」；製作過程是：先淋辣椒油，再放乾辣椒、大蒜，再放迷迭香後即可出鍋打包帶走，從點餐到出鍋，不超過50秒。 

老板表示，「喝酒的人有多少，吃這個的就有多少。」對於嗍完的石頭是否歸還的問題，老板說：「可以帶回去作紀念，也可以繼續炒來吃。」

據央視「是真的嗎」報導，該小吃是湖北省恩施州的一道地方菜。上游新聞指出，恩施州餐飲協會相關負責人說：「夜市賣的這種爆炒鵝卵石，是我們當地的一道菜，叫嗍丟。以前當地人把河裡鵝卵石撈起來，洗乾淨後放點調料，放點油等，炒了以後用來下酒的。嗍一下就丟一下。」

相關新聞一度登上熱搜，有網友直接「突破盲點」，稱「這不就是吃個調味料嗎」，還有人調侃「這個成本低，買一次可以用幾輩子」、「要是不小心嗦一顆下去，拉得出來嗎？」甚至有網友擔心會被台灣媒體嘲笑，「大陸人只能吮石頭充饑了」。

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