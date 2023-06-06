6000元喜宴 16道菜7成預製 網吐槽：還不如農村辦 新鮮又實惠

預製大黃魚。（取材自潮新聞）

杭州一名新郎鄭亮日前結婚，喜宴特意選了市區一家知名酒店最貴的5988元宴會套餐。婚禮結束後，卻發現16道菜有7成是預製，來參加婚禮的髮小更說，「你們城裡的婚宴，還不如我們農村辦，新鮮又實惠。」讓他十分鬱悶。據悉，同樣的菜單，有商家給出的報價是1196元。

綜合媒體報導，鄭亮的髮小從事餐飲行業已有六七年，對酒席菜品的道道摸得很是透徹，沒想到說者無心聽者有意，鄭亮較起了真。「我們後來算了一下，除了幾樣海鮮和時蔬，其他基本上都是網上可以買到的預製菜，蒸一蒸，擺個盤就能上桌，性價比的確不夠高。」鄭亮看了菜單。

「你看這個『文火煨雪花牛肉』，能吃得出來都是提前醃製後速凍的，口感鬆軟，沒有牛肉味。」鄭亮說，他向很多親朋好友做了菜品「回訪」，得知他這一桌菜需要6000元時，都覺得不可思議。

「這份菜單裡至少有七成是預製的，酒店專供，進價很便宜，但具體菜名不便說。」鄭亮的髮小透露，成本低、上菜快、高品控是近幾年酒店宴會用預製菜越來越多的主因」。

相關業內人士指出，不管是大酒家還是小飯館，預製菜都是一個難題。一般來說星級酒店三四千元一桌的酒席就是預製菜「重災區」。

一戶商家表示，「如果鮮貨當天價格高，你可以選擇速凍品類，口感類似但是價格便宜不少，拿東星斑（單價）來說至少可以省一半」，商家指著冰櫃裡的凍品菜說，還可以用平替的東海大黃魚，65元一條，都是醃製好的，蒸一蒸放點蔥薑蒜就可以上桌。

冰櫃裡，各種預製菜品琳瑯滿目，海蜇頭、佛跳牆、大小黃魚、鮑魚、豬肘子、糖醋排骨……要是拆開蒸煮想必幾十分鐘就能擺滿一桌子菜，再經過廚師澆汁調味、擺盤配色。

此外，味道鮮美的鮑魚例湯、魚翅羹，這裡按袋賣，十人份市場零售價為108元，不少包裝袋上寫著「酒店專供」。「預製例湯、牛排、蒸魚、烤鴨、豬蹄等最受歡迎，成本低、檔次高。光上半年就有大幾千袋配送給酒店用作宴會菜。」商戶老闆說。

一位不願意透露姓名的酒宴銷售說，三年疫情 讓不少酒店不得不通過減員、降本來維持日常經營，預製菜就是很好的一種模式，在節省人員開支的同時還可以做到儲存成本低廉，菜品只需要速凍就能放上幾個月。