溫州機場徵才太內卷：浙大學霸驅鳥、海歸當安檢員

溫州機場集團發布的2023年春季招聘擬錄用人員公示受到輿論關注。（取材自澎湃新聞）

溫州機場近日發布招聘擬錄用人員名單，畢業於浙江大學、河南 理工大學、浙江理工大學等求職者，錄用為場務及驅鳥員。有畢業於倫敦大學皇家 霍洛威學院、白俄羅斯 國立大學等「海歸」求職者，錄用為普通安檢員。學霸應聘驅鳥員令網友大喊求職太難、「太卷了」。

澎湃新聞報導，根據該公示，河南理工大學土木工程專業的別某、浙江大學動物科學專業的陳某、浙江理工大學建築學專業的邱某擬被錄用為「場務及驅鳥員」。

另外，溫州機場集團擬錄用倫敦大學皇家霍洛威學院工商管理專業的林某、白俄羅斯國立大學財務管理專業的洪某為安檢護衛部普通安檢員，同一崗位擬錄用的其餘人員來自浙江海洋大學東海科學技術學院、重慶大學城市科技學院、集美大學誠毅學院等。

此前發布的招聘公告中，場務及驅鳥員崗位要求大學本科及以上學歷學位，生物學、生態學、動植物學、環境科學、土木工程、建築學專業。 另外，大學英語四級425分及以上，持2年以上C1駕駛證，且能適應倒班及外場作業。

自由亞洲電台報導，這份名單在互聯網上引發熱議，有網民持正面評價，稱讚專業有對口、「金子去哪都發光」，但這份公告也讓部分民眾擔憂，有網民認為這是大材小用，「學歷內卷」讓普通學校畢業生未來更難找出路，也有網民說現在就業難，青年失業率居高不下，「經濟差，體制香」。

此前，中國公布今年4月的青年失業率突破20%，有人投了上百封履歷卻只換到屈指可數的面試機會。今年中國高校畢業生預計將達1158萬人，再創歷史新高，代表今年6月後的求職市場將更加嚴峻。