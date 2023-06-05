阿根廷中國賽門票售罄 網傳多花30萬元能讓「梅西敬酒」

梅西6月15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京，並與澳洲隊舉行友誼賽。(歐新社)

阿根廷足球天王梅西 （Lionel Messi）6月15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京 ，並與澳洲隊舉行友誼賽。主辦單位在北京時間5日開賣門票，儘管早前有球迷嫌貴，但六檔價位的門票已經全部售罄。此外，微博有人流傳，只要多花30萬元人民幣（約4.2萬美元），就能讓梅西敬酒拍照，北京市公安局官方微博「平安北京」對此闢謠。

綜合媒體報導，梅西的友誼賽門票以人民幣計價，共分580元、1380元、2800元、3200元、3800元、4800元六檔。目前，該場球賽首輪開售的門票已全部售罄。

然而，儘管首輪門票成功賣完，但實際售票情況並未如預期那般火熱。據上海證券報，580元、1380元的門票在10分鐘內率先售罄。近半小時後，價位較高的幾檔門票尚有餘票。除最初因人數激增出現的服務器短暫卡頓外，購票過程還算「絲滑」。不僅如此，直到下午2時後，仍有部分粉絲「蹲」到系統退票，成功「撿漏」。

一名「黃牛」發朋友圈表示，「梅西沒有周杰倫 火，周杰倫沒有五月天火。」

而近日一段文字在網上流傳，「6.15，北京四季酒店，十人桌五星級服務和飯菜，30萬一位。梅西會來敬酒，可以合影」。

對此，「平安北京」闢謠稱，「梅西會來敬酒？如果這30萬能被騙了，那警察叔叔敬你一杯」。球迷也紛紛調侃「再加20萬，梅西還跟你划拳」、「梅西：大哥我乾了你隨意」。