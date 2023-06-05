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「荔枝王」1顆1.2萬元 海口男拍下送女友

記者謝守真／綜合報導
海南單顆「荔枝王」拍出1.2萬元人民幣高價。（取材自新海南）
海南單顆「荔枝王」拍出1.2萬元人民幣高價。（取材自新海南）

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，在古代有皇帝千里快騎，只為將荔枝送給愛妃。今海南省海口市有一名男子，日前在公益拍賣會上以1.2萬元（人民幣，下同，約1688美元）拍下一顆「荔枝王」送給女友，掀起熱議。

來源：YouTube

2023海口市秀英區火山荔枝王大比拚活動近日在海口永興鎮舉行，當天有21名荔枝王種植戶參賽。活動的五名評審專家按照荔枝王品種的五個單果總重量、表皮色澤美觀度、果實甜度、病蟲害發生測定綜合評出名次，依次評選出一等獎一名，二等獎兩名，三等獎三名及優勝獎15名，比賽最終由海口市秀英區永興鎮建中村的王仁秩的荔枝奪冠。

海南男子以1.2萬元人民幣拍得「荔枝王」，表示要送給女友。（取材自新海南）
海南男子以1.2萬元人民幣拍得「荔枝王」，表示要送給女友。（取材自新海南）

隨後經過數輪舉牌出價，現場選出的這顆「荔枝王」以1.2萬元的高價拍出，拍賣所得將被用於當地公益事業。而以高價標下「荔枝王」的男子稱，要將這顆最好的荔枝送給女友。

消息一出引發全網議論，有網友留言表示，「真的不知道這年輕人是怎麼想的，很快不吃就爛掉了，這個又不能長期保存，一點兒意義都沒有」、「不理解啊，如果是我開心不起來，有錢也不是這麼花的」、「真的是世間悲喜都不共通」。

但也有網友留言稱，「既然是出於公益，別說是1.2萬的一顆荔枝，即使是1.2萬的一片桑葉，也是有意義的」。還有網友指出，是公益拍賣的話，「算是把這份善緣送給了女朋友，還挺有意義的」。

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