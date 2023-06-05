「村BA」帶火「村超」 貴州5萬球迷吶喊 有人攀梯看球

貴州「村超」現場，村民為球隊加油。（取材自中新網）

貴州繼「村BA」暴紅後，貴州「村超」鄉村足球 聯賽日前在榕江縣火熱進行，現場座無虛席，吸引近5萬球迷，拿出最飽滿的熱情為球員吶喊加油，有的觀眾甚至搬來了梯子看比賽；比賽前，各村代表隊的村民們著民族盛裝，肩挑土特產，吹著蘆笙，跳起舞蹈同該村的足球運動員 入場。

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@中新視頻報導，在貴州省榕江縣，足球場成為大家每個周末必去的打卡歡樂地，當地民眾約定俗成把每個周六定為貴州「村超」超級星期六鄉村足球之夜，在這裡有純粹的足球快樂、有歡呼鼓舞的村民助威、有民族文化的精采展示和特色美食吃個不停。

「村超」是網友們參照「英超」、「中超 」等命名規則，替給榕江鄉村足球超級聯賽取的新名字，今年的「村超」開幕式曾吸引了萬餘人現場觀看。

貴州「村超」球員比賽現場航拍。（取材自中新網）

據報導，在「村超」的球場上，主裁判、球員等的身分各不相同，他們或是攤販、老闆、司機、學生……年齡從15歲到40餘歲不等。在海南工作的韋亞軍，得知家鄉舉辦「村超」比賽時，便按捺不住內心的激動，立刻請假回家參加比賽，「從小就在足球的氛圍中長大，踢足球是興趣，更是心之所愛。」

榕江足球比賽始於20世紀40年代。據1999年出版的「榕江縣志」記載，該時期，廣西大學遷入榕江縣，將足球運動傳入該縣，後來「足球熱」就慢慢地傳到了千家萬戶。