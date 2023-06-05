網紅張雪峰宣布「上四休三」 旗下員工一聽熱烈掌聲

張雪峰宣布，公司每周「上四休三」。（取材自每日經濟新聞）

中國考研輔導講師、網路紅人張雪峰日前在公司開會時宣布將實行「上四休三」，獲得員工熱烈掌聲，消息也登上熱搜。

每日經濟新聞報導，視頻顯示，張雪峰在全體員工大會上表示：「上二休一，上二休二，周三休息，周三這一天有工作的還要來，但是不強制打卡。」說完後，現場響起一片掌聲。

對此，網友紛紛表示羨慕：「希望全國公司捲起來」、「羨慕這個詞，我已經說倦了」、「怎麼投簡歷」。

張雪峰1984年出生於黑龍江省齊齊哈爾市，畢業於鄭州 大學，2016年6月憑藉「七分鐘解讀34所985高校」走紅網絡。2021年，張雪峰離開了打拚14年的北京 ，到蘇州二次創業。

無獨有偶，樂視視頻今年1月3日曾發全員信表示，公司將執行每周四天半工作制。在這封全員信中提到每周四天半工作制的好處，包括有利於員工和家人及時就醫、有利於緩解「周一工作焦慮症」、有利於員工學習和提高專業技能、有利於提升家庭幸福感等。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍建議，可以對「做四休三」的休假方式進行嘗試，也很快衝上熱搜。

但蘇劍也說，「國際對比來看，英國也是才開始嘗試『做四休三』，美國都沒實施，加拿大 現在部分地區實行兩周九天工作制。針對中國來說，提出『做四休三』現在只有政策或者口頭上探討的意義或者價值。」