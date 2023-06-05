廣州上市公司鼓勵生娃 第3胎給10萬 累積最多可拿25萬

二孩、三孩出生率直線下降，不僅官方「催生」，廣州一間上市公司也祭出補助鼓勵員工生育。示意圖。（新華社）

廣州一間上市公司為鼓勵員工生育，宣布將為公司新生育員工報銷子女0至3周歲期間的奶粉、紙尿褲等花費，承擔新生二孩員工的公立幼兒園學費，給予生三孩員工一次獎勵10萬（人民幣，下同，約1.4萬美元）。按此推算，公司員工在職期間連育三胎或可獲得超過25萬。網友紛紛評論表示，「又是別人家的公司」、「還招人嗎」。

每日經濟新聞報導，據僑銀股份公布的員工生育福利 方案，員工生育一孩，一孩在0至1周歲時享受每季度4200元的奶粉、紙尿褲費用報銷福利；一孩在1至2周歲時可享受每季度3150元奶粉、紙尿褲費用報銷福利；一孩在2至3周歲時可享受每季度1500元奶粉、紙尿褲費用報銷福利。

員工生育二孩，該二孩除了享受一孩的奶粉、紙尿褲報銷福利，公司還將承擔二孩就讀公立幼兒園的學費；如二孩入讀非公立幼兒園，則按員工家庭居住地所在街道公立幼兒園的學費標準給予補貼。員工生育三孩，該三孩除了享受上述一孩、二孩福利外，公司還將給予員工一次性獎勵10萬。

據介紹，包括育兒補貼和一次性生育獎勵在內，公司員工在職期間連育三胎或可累計獲得超25萬的企業內部獎勵。

僑銀股份總部位於廣州，是一家民營企業，業務涵蓋涵蓋城鄉環境一體化服務、環衛工程建設、垃圾分類、水域管護、市政管養、園林綠化養護等，遍布全國26個省（自治區、直轄市）100多個城市，員工超過7萬人。

在僑銀股份之前，不少企業也主動發布了鼓勵員工婚育的措施。2021年12月30日，互聯網企業快手發布內部信宣布調整員工福利，包括減少房補、取消免費三餐，並新增生育獎金，分別為1000元、2000元和3000元三個等級。

2022年1月，農牧業上市公司大北農宣布，將在企業內部獎勵生育，員工生育第一孩獲獎3萬，第二孩能獲獎6萬，第三孩獲得9萬。以此計算，一個三孩家庭可以從公司獲得18萬的獎勵。在產假方面，第一胎在國家標準上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月。

2022年3月，另一家廣東企業簡一集團發布內部公告，決定對生育三孩的職工，給予5萬1000元獎勵。

據福建龍巖市融媒體中心報導，2021年10月1日起，福建僑龍應急裝備股份有限公司對生育二孩和三孩的員工分別給予每月1000元和每月2000元的生育獎勵政策，從妊娠當月起連續獎勵五年（60個月）。