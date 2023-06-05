神15穿越「黑色5分鐘」 突破黑障區 帶回20公斤「特產」

6月4日，神舟十五號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)

北京 時間4日6時33分，神舟十五號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，三名航天員順利出艙，健康狀態良好。值得一提的是，曾經有著「黑色五分鐘」之稱的黑障區已不再「黑」，在此次神十五著陸前，科技人員對其在穿越黑障區時的穩定跟蹤，表明中國在載人飛船返回穿越黑障區跟蹤測量難題上取得重大突破。

綜合央視、文匯報報導，飛船穿越黑障區，只能依靠雷達和光學設備進行跟蹤測量，能否在此期間穩定跟蹤飛船，不論是對出黑障後的飛船測控引導，還是及時預報飛船落點都極為重要。酒泉衛星發射中心敦煌測控區任務區間涵蓋了飛船返回進出黑障區的全過程，是實現飛船在黑障區穩定跟蹤的核心力量。

敦煌測控區指揮長曾強介紹，神十五飛船返回時，科研人員確定了「優化黑障區雷達跟蹤方案托底，完善多雲天氣下光學跟蹤策略求精」的總體思路，在雷達和光學兩個方面形成合力，圓滿完成了飛船在黑障區的跟蹤測量任務。

從神十五載人飛船返回艙進入大氣層起，中國電科研製的測量雷達就如同「明眸」一般，擔負返回區首點截獲、黑障區連續跟蹤等任務，精準「看」到飛船在太空 中的飛行軌跡。為實現更高精度、更高可靠的測量，中國電科對酒泉、渭南、太原等測控站的多部測量雷達升級改造，使其具備精準坐標測量和精細成像處理能力，創新採用智能化等目標探測跟蹤技術，像「望遠鏡」一樣看破「黑障」，為航天員歸途架起無形電波「保護傘」。

此外，隨著神舟十五號返回艙返回地面，中國太空站第四批太空科學實驗樣品冷包也落地，交付由中科院牽頭負責的太空應用系統。

據了解，太空應用系統隨神舟十五飛船返回艙共下行15項科學項目的實驗樣品，包括細胞、線蟲、擬南芥、再生稻等生命實驗樣品，以及多種合金材料、新型紅外探測器材料、非晶薄膜材料等材料實驗樣品。下行實驗樣品總重量20餘公斤。

上述「太空特產」返回地球前，被裝進保冷效果一流的「打包盒」。「打包盒」分為大小兩種不同規格，而且根據樣品需求可保存為4℃和-20℃。更為先進的是，它採用了特殊的工藝和材料，整體做得非常緊湊，結構很小巧。這樣的結構可以確保它在火箭發射和飛行器返回的時候，抵抗強大的衝擊力和震動，從而確保整個生物樣品完好無損。