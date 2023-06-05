非清華不可 廣西高考釘子戶復讀14年 拚第15戰

唐尚珺曾和父母一起去北京。(取材自紅星新聞)

廣西高考 釘子戶唐尚珺又要上考場了，這是34歲的他，第15次拚高考。據了解，唐尚珺目標只有清華大學，即使曾經被其他知名重點大學，如中國政法大學錄取，他也堅持非清華不去。

綜合河北新聞網、快科技報導，近日，唐尚珺開通了微博 ，自我介紹是「為上清華復讀13年考生」。3個月前，他在微博發文「再戰100天」。

今年是他復讀的第14年，此次高考也是他參加的第15次高考。2009年，他參加了人生中第一場高考，剛過「三本」（第三批次錄取）線，此後就不斷努力拚高考。在過去的14年中，他先後考上了廈門大學、中國政法大學、吉林大學、西南政法、廣西大學、重慶大學等名校，最後都放棄錄取。

2022年，他向家人保證，他一定會去上大學。那是他第14次高考，成績是597分，被上海交通大學護理學院錄取，可是最後他還是食言了，他以專業不是自己想要的為理由，再次放棄錄取選擇復讀。

據報導，根據清華大學在廣西的歷年本科錄取線，高考理科分數要在680分以上才有機會錄取。對於唐尚珺來說，要再多考80分才有機會。