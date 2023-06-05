高考倒數計時 飯店985、211房號受捧 一原因避住8樓

圖為浙江湖州一所高中高三學生日前在黑板貼上高考寄語，為自己打氣加油。（新華社）

2023年中國全國高考 將於7日開鑼，多地發文示警，今年高考首次實行多次安檢，強調手機 不得進考點。另外，考場周圍飯店的預訂量也迎來高峰，為了幫孩子討個好彩頭，飯店裡「985」、「211」等帶有「寓意」房號的「高考房」備受考生家長青睞。

文匯報報導，教育部 4日發文提醒，相關法律明確，對在高考、研考等國家教育考試中組織作弊的，將直接認定為「情節嚴重」行為，處三年以上七年以下有期徒刑並處罰金。

教育部並稱，高考期間，全國各地考生們將在標準化考場、全程視頻監控下為夢想拚搏。在考試結束後，考場視頻錄像也會進行集中回放審看，確定每一名考生有無違規違紀行為。考生應自覺遵守考場規則各項要求，服從考務人員管理，拒絕攜帶手機等違規違禁物品，遵守考試紀律。

對於攜帶手機等電子設備的問題，多地明確制止並強調要加強考場安檢。

北京今年高考首次實行考點、考場兩次安檢，不得將手機、智能手表、智能手環等電子設備帶入考點。考生一旦將手機等具有發送或者接收信息功能的設備帶進考場，均將被認定為考試作弊，取消其報名高考的各階段、各科成績，並記入國家教育考試誠信檔案。

廣東全省所有考點將全面採用「2+1」入場安檢模式，即「2次金屬探測儀+1次智能安檢門」，這也是廣東高考首次通過設置智能安檢門嚴查手機作弊。

另據澎湃新聞報導，隨著高考進入倒數時刻，考場周圍飯店的預訂量也迎來高峰。多家旅遊平台數據顯示，考場周圍3公里內的飯店預訂量相較去年同期增加將近4倍，考場周圍可供考生午休的「鐘點房」預訂量相較去年同期增長也超過3倍。

從考場周圍3公里範圍內的高考房預訂熱門城市來分析，北京、上海位居中國前兩名。

上海一名高三考生盛加駿與父母早早就入住考場周圍的飯店。盛加駿的母親稱，「還好訂得早，目前全家入住的家庭房這種房型在考試當天已經被預訂一空。」

值得注意的是，為了幫孩子討個好彩頭，高考房的吉利數字也讓不少考生家長趨之若鶩，不少考生家長特別看中「985」及「211」這類的房號。還有考生家長為了避免孩子「七上八下」，刻意避開數字「8」的樓層而選擇數字「7」的樓層，期盼孩子們能考出好成績。

有專家認為，高考房、鐘點房「是一種市場行為，其實家長的平常心就是給考生最好的鼓勵，不必盲目跟風，可根據實際情況，也需要尊重考生的個人意願。」