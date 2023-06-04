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上海迪士尼門票調漲 挨酸：怕窮人進去？

中國新聞組／北京4日電
迪士尼將在2023年6月23日，調整上海迪士尼樂園全線門票價格。（取材自央視）
迪士尼將在2023年6月23日，調整上海迪士尼樂園全線門票價格。（取材自央視）

迪士尼2022年12月曾發布消息稱，為了應對新產品開發、成本上升等價格影響因素，將在2023年6月23日，調整上海迪士尼樂園全線門票價格。央視財經近日發現，目前迪士尼官方網站以及各商旅平台均已調整價格。

據報導，從6月23日起，常規日門票的價格從人民幣435元漲到475元，特別高峰日價格從769元漲到799元。

上海迪士尼官方網站，6月23日票價為719元，比同樣是高峰日的6月22日的票價貴了60元。這也是自2016年上海迪士尼度假區正式開園以來，門票價格第四次上調。此次，常規日、特別常規日、高峰日、特別高峰日分別漲至475元、599元、719元以及799元，較現行票價上漲30元到60元不等。

另據網易財經號Vista氫商業，相比以往，上海迪士尼最近一兩年的漲價顯得有些著急。原本兩年漲一次，現在變成一年半漲一次。迪士尼門票漲價紛紛掀起網友討論，有人稱「這個世界上最快樂的地方，窮人愈來愈難進去」。

不止上海迪士尼，全球迪士尼都在漲價。過去50年，迪士尼世界和迪士尼主題公園的價格漲了接近40倍，比汽油漲得還快。據英國數據追蹤公司SJ Data Visualizations統計，過去50年間，迪士尼世界和迪士尼主題公園的價格增長了3871%。但業績卻並不穩定，雖總體呈上升趨勢，但淨收入和淨利潤起起伏伏，經營仍存在問題。

迪士尼 樂園 利潤

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