六四 傳抖音禁轉坦克、點蠟燭… 成龍也列敏感詞

譚詠麟（左起）、曾志偉與成龍合照。（取材自微博）

中國短影音社群平台「抖音 」有用戶爆料，抖音官方在六四 前夕發出通知要求各大網紅、品牌方在6月3日至5日間，禁止發布或推廣任何含有敏感元素的評論或圖文，其中甚至包含成龍等多位知名港星。

法廣網報導，1989年「六四事件」34周年，各國紛紛發起悼念，有些活動刻意以「5月35日」稱呼6月4日這一天，以凸顯北京 當局一直以來視「六四」為禁忌，而禁制的情況近年愈見嚴峻，當下的北京似乎已將這天淡忘。

中國政府這幾日則嚴厲打壓與事件相關的人士與言論。推特帳戶「李老師不是你老師」在2日晚間，分享一篇匿名網友的投稿爆料，提到抖音官方私下給各大網紅與品牌方發布內部通知，要求他們在6月3至5日的三天，禁止發布推廣、評論或轉發他們所列出一系列敏感圖文名單，直到6日才會將這項規定解禁。

中國抖音列出的一連串名單包含，「坦克」、「點蠟燭表情」、「含義不明的數字」、「有年代感的老照片」、「成龍／譚詠麟／曾志偉／梅艷芳等香港藝人」、「含人群聚集／維多利亞港／天安門／頤和園／燭光／物體排成一排」等元素。抖音還要求這期間轉發、評論和點贊，都不能是敏感數字。

據報導，有網友疑惑，為何點名成龍、譚詠麟、曾志偉和梅艷芳這幾位知名港星。這4位港星皆在過去公開聲援過六四天安門學運，雖然其中幾位如成龍後來相繼見風轉舵，成為極度親中甚至表態「忠黨愛國」的藝人，但仍明顯被抖音視為與六四有關的人士。

另據中央社報導，不具名的觀察人士表示，六四事件在中國從來都是禁區，沒有應有的反思、檢討，更別說紀念活動，而因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，多數人這三年來都過得頗辛苦，好不容易今年逐漸恢復疫情前常態，一般人想的都是好好過日子，沒有餘力多想其他。何況當局對言論管制得愈來愈嚴，即使朋友之間，除非見面，否則無論是通話或網上聊天，原則上都不會觸及敏感議題。

至於生於1989年之後或當時仍年幼的世代，在學校不教、大人不談的環境下，基本不知「六四」，更無從思考或忘卻。

另外，美國之音（VOA）報導，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）決定新增提名3位遭到拘押的中國公民，角逐2023年諾貝爾和平獎，強調這些英雄的勇氣應該要得到全世界的嘉獎。

這三位中國公民是北京四通橋事件的主角彭立發、在社群平台報導2019年疫情的公民記者張展，以及網傳被稱為「白紙運動」第一人的南京傳媒學院學生李康夢。