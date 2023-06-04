中國神舟15號安全返地球 靠「神器」關鍵減速

神舟十五號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，一頂紅白相間的降落傘功不可沒。（新華社）

載著三名航天員的「神舟十五號」載人飛船返回艙今（6）日清晨成功返回東風著陸場，一頂紅白相間的降落傘功不可沒。神舟十五號是中國人第十次飛天，此次全面更新換代使用制導導航與控制系統（GNC系統）和1000多平方米的降落傘護航，確保了飛船「落點精準」，顯示中國航天器回收著陸技術取得長足進步。

央視新聞報導，航天員從空間站返回地球需經分離、穿越大氣層、著陸等程序，其中，再入大氣層是比較凶險的過程，速度從每秒7.9公里的第一宇宙速度逐漸降低到每秒幾百米。在距地面約10公里時，返回艙會打開降落傘，速度進一步下降到每秒幾米。最終，返回艙將以每秒1至2米的速度著陸。

返回艙的下降速度非常快，雖然進入大氣層後已經降速，但仍需要一件「神器」幫助繼續減速，這就是降落傘。這頂特大型降落傘是航天員的「生命之傘」，傘衣面積達1000多平方米，在地面鋪開可覆蓋三個標準籃球場，是目前國內面積最大的航天器降落傘，由7000多個零部件組成。整個傘縫線長達10千米，需十幾位加工人員密切合作加工3到4個月才能完成。

中國新聞網報導，對於神舟飛船而言，返回再入GNC系統直接關係航天員的生命安全。中國自「神舟十二號」飛船起全面升級的，以自主快速交會對接、自主自適應預測再入返回制導為特徵的GNC系統，完成全面更新換代。神舟十五號飛行任務此次更新換代的GNC系統和1000多平方米的降落傘護航飛船精準、平穩著陸。