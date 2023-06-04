神舟15號3航天員豐收回地球 吃到家鄉味第一餐

航天員張陸安全順利出艙。（新華社）

今（6）日清晨6時33分，「神舟十五號」載人飛船返回艙載著在中國空間站在軌186天的三名航天員費俊龍、鄧清明、張陸在東風著陸場順利著陸，三人身體狀態良好，標誌著神舟十五號載人飛行任務圓滿成功。作為迄今執行任務時平均年齡最大的航天員乘組，三名航天員不僅刷新中國航天員單個乘組出艙活動次數紀錄，還見證中國空間站全面建成的歷史時刻，成果豐碩。

2022年11月29日晚上11時8分，神舟十五號載人飛船搭載費俊龍、鄧清明和張陸三名航天員抵達中國太空 站，與「神舟十四號」的三名航天員執行輪換任務，完成中國首次航天員乘組在軌輪換。在太空「出差」186多天的神舟十五號三名航天員日前完成既定任務，並與「神舟十六號」乘航交接後，今天清晨返回地球。

中國新聞網、央視報導，據中國載人航天工程辦公室消息，今天清晨5時42分，神舟十五號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離後，飛船返回制動發動機點火並與推進艙分離，將進入大氣層。約6時21分，神舟十五號飛船返回艙主傘打開；6時33分，在擔負搜救回收任務的搜救分隊戒護下，在東風著陸場成功著陸。

航天員費俊龍安全順利出艙。（新華社）

狀態良好 他喊想念家鄉

返回艙艙門打開後，至約近7時，經現場醫監醫保人員確認，三名航天員身體狀態良好，官方宣布神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。

首個出艙的張陸表示，他心情十分激動，在太空時經常眺望尋找祖國和家鄉，雖然被雲霧所阻，但祖國和家鄉一直在他的心中；回到地球後會調息身體，盡快投入訓練，隨時準備再接受任務重投太空。鄧清明表示非常想念家鄉，見到家人和朋友，感到很高興，又稱被祖國需要是最幸福的。費俊龍出艙時連說三聲「很好」：「感覺都很好，狀態很好，身體很好」。

落地首餐 他點豬肉餃子

三名航天員落地後除有專門的醫監醫救車為他們檢驗身體、收集數據，還在車上吃到返抵地球後的第一餐。江蘇崑山的費俊龍，早餐是一碗雞湯麵，還要兩個煎雞蛋和一份青菜；來自江西宜黃的鄧清明，早餐選了撫州米粉，又點了一份豬肉大蔥餃子；來自湖南漢壽的張陸，則選擇了常德米粉和漢壽玉臂藕。

航天員鄧清明安全順利出艙。（新華社）