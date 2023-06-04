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20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

才宣布迪士尼有望落戶武漢 湖北官方秒被「打臉」

中國新聞組／北京3日電
上海迪士尼度假區於2016年6月16日開園，是中國第二座迪士尼度假區。（取材自微博）
上海迪士尼度假區於2016年6月16日開園，是中國第二座迪士尼度假區。（取材自微博）

近日有網友詢問湖北省武漢市相關部門，能否引進迪士尼樂園。武漢市蔡甸區3日回覆稱，市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，努力推進達成項目落戶意向，後續會積極關注項目接洽進展。讓許多網友意外又驚喜。不料，回覆文發布沒多久，上海迪士尼就回應稱這是「假新聞」，打臉了湖北官方。

澎湃新聞報導，「湖北發布」微信公眾號6月3日消息，近日有網友詢問武漢市相關部門，能否引進迪士尼樂園？武漢市蔡甸區回覆稱，目前迪士尼項目由上級部門接洽，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，努力推動達成項目落戶意向。

文中並指迪士尼樂園目標選址區域包括蔡甸、黃陂等區，蔡甸區後續會積極關注項目接洽進展，努力向上級部門爭取洽談機會，為蔡甸區人民謀福祉。

「湖北發布」微信公眾號發布此文後，引來眾多網友關注，許多人對可能即將出現「武漢迪士尼」興奮不已。不過沒高興多久，上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁Murray King （王凱）就代表迪士尼方面回覆稱，此消息不實，「這是假新聞」。

據了解，湖北發布目前已刪除洽談引進迪士尼樂園一文。

對此，網友大都認為是湖北發布迫不及待公布還在洽談的信息後被「見光死」，紛紛留言：「我就知道會是這樣」、「尷尬了」、「本來還有希望，網上這麼一鬧真沒望了」、「人說初步洽談，你就落戶武漢，這相差有多遠你不懂？」「官方發布的消息應該更嚴謹」。

中新經緯報導，迪士尼樂園是指迪士尼公司旗下主題樂園的總稱。此前，上海迪士尼度假區於2016年6月16日開園，是中國第二座迪士尼度假區，也是繼加州迪士尼樂園度假區、奧蘭多華特迪士尼世界度假區、東京迪士尼度假區、巴黎迪士尼樂園度假區和香港迪士尼樂園度假區之後，全球第六個迪士尼度假區。

「湖北發布」已刪除洽談引進迪士尼樂園一文。（取材自澎湃新聞）
「湖北發布」已刪除洽談引進迪士尼樂園一文。（取材自澎湃新聞）

來源：数据会跳舞

迪士尼 主題樂園 武漢

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