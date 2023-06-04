愈冷生愈多 西北大學揭靈長類演化之謎 秦嶺金絲猴登「科學」封面

西北大學研究團隊讓秦嶺金絲猴登上了Science封面。（取材自觀察者網）

西北大學 金絲猴研究團隊首次系統性地探究靈長類動物社會演化之謎，構建了迄今為止最齊全的亞洲生態數據集，並發現歷史上寒冷事件促進亞洲葉猴基因演化出更加有效腦、神經激素調控網絡。其最新研究成果近日刊載在「科學」（Science）雜誌，亞洲葉猴代表「秦嶺金絲猴」更成為該期封面。

論文的共同第一作者、西北大學生命科學學院教授齊曉光說，為了做好研究，研究團隊與國內外高校、研究院所、動物園 等多個團隊合作，分析調查亞洲葉猴2903個棲息地，對每個棲息地提取的19個環境變量的綜合生態因子進行分析，構建了迄今為止最齊全的亞洲生態數據集。

西北大學金絲猴研究團隊發現，生活在寒冷環境中的物種傾向於形成較大的社群，這表明寒冷事件可能驅動了社群聚集。（取材自觀察者網）

同時，團隊開創性地建立「行為-生態-基因組」這一全新的研究範式，完成了亞洲葉猴七個屬代表物種的高質量全基因組測序，得到全球首個染色體級別的非人靈長類基因組，從而構建精確的系統發育關係。

研究表明，歷史上的寒冷事件促進了亞洲葉猴的能量代謝和神經、激素調節相關基因受到正選擇，演化出了更加有效腦、神經激素調控網絡，其中在奇鼻猴類群中與催產素、多巴胺遞質系統有關的基因改變格外引人注目。

「比如我們秦嶺金絲猴，它們所處的地方氣候寒冷，食物匱乏，就會有更多的抱團取暖、互相理毛的行為。這樣的神經調節機制，也間接增加了個體的友好行為以及容忍度，從而促進了家庭群向重層社會的聚集。」齊曉光說。

「科學」雜誌審稿人評價：「作者通過多學科交叉的方法，完整回溯了亞洲葉猴的社會演化歷史，並對其生態成因和遺傳基礎進行綜合解析，這在靈長類和脊椎動物的研究中都是前所未有的，為社會演化領域開闢了一條新大道。」

齊曉光1999年加入西北大學金絲猴研究團隊，師從李保國教授，成為秦嶺金絲猴野外研究的開拓者之一。幸運的是，他將自己熱愛的興趣與事業完美結合。

能讓這麼漂亮的秦嶺金絲猴登上「科學」封面讓全世界看到，是齊曉光多年來最大的心願。「源於喜愛，只是想要去探索動物的奧秘。這可能也是知識分子的一種本分吧。」他說。