愈冷生愈多 西北大學揭靈長類演化之謎 秦嶺金絲猴登「科學」封面
西北大學金絲猴研究團隊首次系統性地探究靈長類動物社會演化之謎，構建了迄今為止最齊全的亞洲生態數據集，並發現歷史上寒冷事件促進亞洲葉猴基因演化出更加有效腦、神經激素調控網絡。其最新研究成果近日刊載在「科學」（Science）雜誌，亞洲葉猴代表「秦嶺金絲猴」更成為該期封面。
論文的共同第一作者、西北大學生命科學學院教授齊曉光說，為了做好研究，研究團隊與國內外高校、研究院所、動物園等多個團隊合作，分析調查亞洲葉猴2903個棲息地，對每個棲息地提取的19個環境變量的綜合生態因子進行分析，構建了迄今為止最齊全的亞洲生態數據集。
同時，團隊開創性地建立「行為-生態-基因組」這一全新的研究範式，完成了亞洲葉猴七個屬代表物種的高質量全基因組測序，得到全球首個染色體級別的非人靈長類基因組，從而構建精確的系統發育關係。
研究表明，歷史上的寒冷事件促進了亞洲葉猴的能量代謝和神經、激素調節相關基因受到正選擇，演化出了更加有效腦、神經激素調控網絡，其中在奇鼻猴類群中與催產素、多巴胺遞質系統有關的基因改變格外引人注目。
「比如我們秦嶺金絲猴，它們所處的地方氣候寒冷，食物匱乏，就會有更多的抱團取暖、互相理毛的行為。這樣的神經調節機制，也間接增加了個體的友好行為以及容忍度，從而促進了家庭群向重層社會的聚集。」齊曉光說。
「科學」雜誌審稿人評價：「作者通過多學科交叉的方法，完整回溯了亞洲葉猴的社會演化歷史，並對其生態成因和遺傳基礎進行綜合解析，這在靈長類和脊椎動物的研究中都是前所未有的，為社會演化領域開闢了一條新大道。」
齊曉光1999年加入西北大學金絲猴研究團隊，師從李保國教授，成為秦嶺金絲猴野外研究的開拓者之一。幸運的是，他將自己熱愛的興趣與事業完美結合。
能讓這麼漂亮的秦嶺金絲猴登上「科學」封面讓全世界看到，是齊曉光多年來最大的心願。「源於喜愛，只是想要去探索動物的奧秘。這可能也是知識分子的一種本分吧。」他說。
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