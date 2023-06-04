不祝壽、禁辦再婚酒席 貴州鄉村移風易俗新規惹議
貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣日前發布公告，為移風易俗公開徵求意見和建議。徵求意見稿寫道「婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦」，還提到再婚、滿月、生日等酒席一律禁辦。該標準引發網友熱議。晴隆縣則回應這些措施是「倡導而非硬性」。
澎湃新聞報導，晴隆縣政府官網5月29日發布通告，公開徵求「晴隆縣移風易俗倡導性標準」意見和建議。通告提出，婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦；喬遷、訂婚、再婚、滿月、生日、入伍、升學、謝師、祝壽、立碑、店鋪開業等酒席一律禁辦；一事只能有1個操辦主體，不得一事多人辦，一事多地辦或化整為零，分散辦酒。
針對辦理程序和規範，徵求意見稿寫道，「全縣幹部職工家庭辦理婚喪事宜需嚴格按程序報備批准方可辦理；一般黨員同志需報黨組織關係所在支部批准方可辦理；廣大群眾辦理婚喪事宜需報村（社區）紅白理事會批准方可辦理，報備時需說明辦理時長、操辦規模、宴請範圍等。」
其中還提及了婚慶標準、喪事標準。如婚慶方面倡導文明節儉，婚事新辦，推行簡約婚禮、旅行結婚，反對高價彩禮、高額禮金、奢華婚禮，酒席時間控制在1天，承辦酒席一餐，單方置辦桌數控制在30桌以內，雙方合辦婚宴控制在45桌以內，不收超過200元的禮金等。
喪事方面倡導厚養薄葬，喪事簡辦，倡導農村喪葬停靈時間不超過3天，特殊情況最多不超過5天，城區（除親屬外）「隨禮」控制在200元（人民幣，下同，約28.2美元）以內，農村（除親屬外）「隨禮」控制在100元以內。
通告發布後，有網友支持，認為這能杜絕天價彩禮等陋習。但也有網友認為，倡導性標準不應變成強制性標準，移風易俗不能濫用職權。
對此，晴隆縣精神文明委員會辦公室相關負責人回應，「我們是屬於倡導性的，不是硬性的要求」，目前徵求意見稿已從官網撤下，負責人表示，「充分聽取群眾意見，我們進行修改，再發布正式文件。」
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