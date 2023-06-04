不祝壽、禁辦再婚酒席 貴州鄉村移風易俗新規惹議

貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣日前為移風易俗公開徵求意見和建議，引發網友兩極意見。此為中式集體婚禮示意圖。（中新社）

貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣日前發布公告，為移風易俗公開徵求意見和建議。徵求意見稿寫道「婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦」，還提到再婚、滿月、生日等酒席一律禁辦。該標準引發網友熱議。晴隆縣則回應這些措施是「倡導而非硬性」。

澎湃新聞報導，晴隆縣政府官網5月29日發布通告，公開徵求「晴隆縣移風易俗倡導性標準」意見和建議。通告提出，婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦；喬遷、訂婚、再婚、滿月、生日、入伍、升學 、謝師、祝壽、立碑、店鋪開業等酒席一律禁辦；一事只能有1個操辦主體，不得一事多人辦，一事多地辦或化整為零，分散辦酒。

針對辦理程序和規範，徵求意見稿寫道，「全縣幹部職工家庭辦理婚喪事宜需嚴格按程序報備批准方可辦理；一般黨員同志 需報黨組織關係所在支部批准方可辦理；廣大群眾辦理婚喪事宜需報村（社區）紅白理事會批准方可辦理，報備時需說明辦理時長、操辦規模、宴請範圍等。」

其中還提及了婚慶標準、喪事標準。如婚慶方面倡導文明節儉，婚事新辦，推行簡約婚禮、旅行結婚，反對高價彩禮、高額禮金、奢華婚禮，酒席時間控制在1天，承辦酒席一餐，單方置辦桌數控制在30桌以內，雙方合辦婚宴控制在45桌以內，不收超過200元的禮金等。

喪事方面倡導厚養薄葬，喪事簡辦，倡導農村喪葬停靈時間不超過3天，特殊情況最多不超過5天，城區（除親屬外）「隨禮」控制在200元（人民幣，下同，約28.2美元）以內，農村（除親屬外）「隨禮」控制在100元以內。

通告發布後，有網友支持，認為這能杜絕天價彩禮等陋習。但也有網友認為，倡導性標準不應變成強制性標準，移風易俗不能濫用職權。

對此，晴隆縣精神文明委員會辦公室相關負責人回應，「我們是屬於倡導性的，不是硬性的要求」，目前徵求意見稿已從官網撤下，負責人表示，「充分聽取群眾意見，我們進行修改，再發布正式文件。」