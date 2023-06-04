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廣州「冠軍龍魚」身價能抵一套房 飼主：我沒有要賣

中國新聞組／北京4日電
冠軍龍魚。（取材自上游新聞）
冠軍龍魚。（取材自上游新聞）

2023長城杯世界龍魚錦標賽近日在中國廣州舉行，拔得頭籌的是一條身價高達108萬人民幣（15萬美元）的紅龍魚，「一條魚能抵一套房」話題立刻登上熱搜，引來外界熱議。不過龍魚主人澄清表示已將龍魚從廣州接回上海，「沒有要出售的想法。」

網帖圖片顯示有人在一張紙條上寫下「成交價1080000元」貼在魚缸上。（取材自上...
網帖圖片顯示有人在一張紙條上寫下「成交價1080000元」貼在魚缸上。（取材自上游新聞）

香港01、澎湃新聞報導，5月26日到5月29日，第26屆中國國際寵物水族展覽會在廣州·中國進出口商品交易會展館B區舉辦，吸引來自120個國家和地區的1200多家企業參展，其中還舉辦了多場觀賞魚賽事，在9.3館一樓舉行的「長城杯」世界龍魚錦標賽最引人關注，其總獎金額達到了49萬元。

傅先生的紅龍魚獲得冠軍獎杯和獲獎證書。（取材自上游新聞）
傅先生的紅龍魚獲得冠軍獎杯和獲獎證書。（取材自上游新聞）

5月29日，有網友在微博貼出比賽現場照片，最終勝出的13號龍魚魚缸上方紙條寫有「成交價1080000元」字樣。另有網購平台售賣圖片顯示，商品簡介為「總價108萬，定金48888，世界龍魚錦標賽總冠軍13號大紅龍」，月銷數量為1。「一條魚能抵一套房」話題迅速登上熱搜。

不過冠軍龍魚主人傅先生受訪表示，並沒有出售的打算，但有其他組別冠軍魚賣出了88萬元人民幣的價格。他對現場貼的紙條和網路售賣都一無所知，「我目前還沒有賣掉的想法，畢竟這條魚陪伴了我這麼久了，有感情了。」他並稱比賽期間他不在廣州現場，是委託一位朋友幫忙參賽，目前已將龍魚從廣州送回上海。

傅先生表示自己從2017年開始玩龍魚，「這條冠軍魚是我買來培養的第九條龍魚」，所以給牠取名「老九」。傅先生也透露，這次比賽中一個其他組別的冠軍龍魚，在比賽前已經以88萬元人民幣的價格售出，在業內已經算是很高的價格。

●小檔案

亞洲龍魚（學名：Scleropages formosus），屬骨舌魚科硬骨舌魚屬，香港人稱之為龍吐珠，馬來西亞人稱之為金龍魚。和其它骨舌魚類一樣，本種被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在古生物演化上有研究價值，可稱是活化石。新加坡、香港等華人社群將其作為高級觀賞魚，認為它能帶來好運和財富。

香港 社群 新加坡

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