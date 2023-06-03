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柳州梁局長偷腥 傳小三劈腿另一局長

中國新聞組／北京3日電
網傳涉事女子。（視頻截圖）
網傳涉事女子。（視頻截圖）

多個網路社交平台5月31日流傳一系列微信截圖，聲稱廣西「柳南區工業和信息化局局長與一女性電信業務經理出軌，局長老婆發現後把兩人聊天截屏發到全市公務員群」，相關截圖還附上了男女雙方的頭像。5月31日，「精彩柳南」微信號發布情況通報稱，柳南區紀委監委正對相關問題進行核查了解。6月1日晚，「精彩柳南」微信號再次發布情況通報稱，涉事人員梁某（柳南區工業和信息化局黨組書記、局長）已免職，有關問題正在進一步核查中。

涉事人員梁姓局長。（取材自微博）
涉事人員梁姓局長。（取材自微博）

縱覽新聞報導，儘管梁某被免職，但事件並沒有沉寂，依然在持續發酵。在網傳的梁某與涉事女性電信業務經理聊天截圖中，梁某曾稱「難怪胡局挨你迷得神魂顛倒」，這也引起了不少網友的關注，紛紛在猜測對話提及的胡姓局長是誰，認為相關部門也應該查明「胡局」是否涉及生活作風問題。根據一些網傳圖片顯示，疑似當地的一些網友證實涉事女性不僅交往梁某，還交往一名「胡局」，「胡局」是第二次出軌，且還沒有離婚。

來源：YouTube

網傳圖片中有關胡姓局長的消息。（取材自微博）
網傳圖片中有關胡姓局長的消息。（取材自微博）

根據網傳消息胡姓局長被指向是柳州市某局胡姓副局長。6月1日下午，記者致電該局，接電話的工作人員證實胡某為該局副局長，對於胡姓副局長是否正常上班的問題，該工作人員回應，「上啊，現在誰知道是什麼情況，都沒有水落石出。」對於涉及胡姓副局長的網傳消息，他稱，自己不清楚，會有相關部門核查清楚，進行公布。

6月2日，記者聯繫到柳州市紀委進行了解。工作人員表示，紀委已經關注到網上關於胡姓局長的消息，對於這個網傳的消息是否屬實，正在跟進中，後續以相關通告為準。對於記者進一步的詢問，上述工作人員均以「不方便透露」進行回應。

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