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師出軌博士生 助發高水平論文還幫她獲大學教職

中國新聞組／北京3日電
網傳顧姓導師與蘇姓女博士生合照。（視頻截圖）
網傳顧姓導師與蘇姓女博士生合照。（視頻截圖）

近日有網民爆料稱，華南理工大學一名蘇姓女博士生疑似介入顧姓導師婚姻，導師不僅帶她發高水平論文，許多論文都給她共同一作的位置，「其中甚至包括一篇Nature論文」，還助她獲得四川大學副教授職務。經兩高校啟動調查初步通報，顧姓導師已於2月調離並已入職四川大學，四川大學則指蘇姓女博士生尚未入職。兩校均表示將組織調查小組核查。

四川大學高分子科學與工程學院公示名單。（取材自觀察者網）
四川大學高分子科學與工程學院公示名單。（取材自觀察者網）

澎湃新聞報導，近日，一則網帖稱華南理工大學一名蘇姓女博士生疑似介入導師婚姻，導師帶其發高水平論文，話題迅速在微博等社交媒體發酵，引發社會輿論關注。

網帖還附上一段視頻，在某場論文答辯現場，一名女博士在台上進行答辯的時候，台下坐著幾名評委老師，在答辯的過程中，其中一名老師指出女博士答辯PPT上的一些錯誤，並對一些專業性的問題進行提問。

來源：YouTube

在提問完之後這名老師說了一句：「沒關係，反正你的導師會給你安排高校的工作，你以後的人生還要往上走。」

根據公開資料，顧姓導師博士畢業於吉林大學，後去日本研究所和京都大學從事博士後研究工作，回國後到華南理工大學擔任博士生導師，目前已入職四川大學。上述網帖還稱蘇姓女博士生「已經拿到四川大學副教授教職」。

網傳蘇姓女博士生與導師共同發表《Nature》的論文。（取材自觀察者網）
網傳蘇姓女博士生與導師共同發表《Nature》的論文。（取材自觀察者網）

查詢發現，網上流傳的一份落款為四川大學高分子科學與工程學院2023年5月23日的公示顯示，按照2023年學院用人計畫，經過發布招聘啟事、個人申報、人事處資格審查、學院教授委員會面試和表決通過，決定2023年教學科研崗選聘人選9人，分為特聘副研究員和專職博士後兩類。其中，蘇姓女博士生名字在三名特聘副研究員人選中。

6月2日下午，四川大學高分子科學與工程學院一名工作人員回覆稱，蘇姓女博士生只是進入公示名單，沒有正式入職。按該學院招聘流程，要正式入職該學院，蘇姓女博士生需要先取得博士學位，之後再走相關入職流程。「我們現在確定，她還沒入職，不是我們學院的人。」

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