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四川女童狂飲雞尾酒入院 家長未制止事後還索賠

中國新聞組／北京3日電
醫護人員前往門店。（視頻截圖）
醫護人員前往門店。（視頻截圖）

網傳四川雅安一群孩子在自助餐廳就餐時，將雞尾酒當飲料喝，其中一名女孩醉倒不省人事。網傳視頻還顯示，現場有醫護人員將一名小孩接走。據店家透露，當時有通知家長，但家長不管，事後又索賠住院費人民幣3000元（約423.5美元），事件已由公安介入處理。

醫護人員正在救治。（視頻截圖）
醫護人員正在救治。（視頻截圖）

綜合南國早報等媒體報導，此事發生在位於雅安萬達廣場4樓的吉布魯牛排海鮮自助餐廳。餐廳老闆楊女士稱，孩子們並不是把雞尾酒誤當飲料喝了，店員已提醒過這是雞尾酒，並且店內貼有「禁止未成年人飲酒」的提示。

來源：YouTube

楊女士講述了當時的情形：這些孩子有13人，他們6月1日來就餐時，有三、四名家長在餐廳外陪同。家長們有時逛商場，有時來給孩子們拍照。店員發現孩子們喝雞尾酒多次勸阻，還把雞尾酒收走，但孩子們中途又自己拿來喝。「我們說的時候，大人們還笑，叫少喝一點。」楊女士說。

楊女士表示，當晚8時左右，被送醫的孩子已清醒過來，應該是酒精過敏。孩子的家長投訴了門店，但她讓公安機關調取了店裡的監控視頻，目前此事已解決，未對門店造成影響。

據悉目前喝醉女孩已無大礙，賠償一事由公安介入處理，將要求其他家長一起承擔3000元的醫藥費。

公安 過敏 YouTube

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