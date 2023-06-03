我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

豫皖雨口搶糧 陳麥搶漲 「1天1價飆得凶」

中國新聞組／北京3日電
河南確山縣當地收割機正在地裡收割麥子。（取材自封面新聞）
河南確山縣當地收割機正在地裡收割麥子。（取材自封面新聞）

連日「爛場雨」，剛好遇到小麥收穫期，讓河南駐馬店確山縣的農民苦不堪言，不少小麥被浸泡在雨水裡，近日他們在雨後初晴時，趕緊搶收，農民說，收麥子其實更像是一場「戰鬥」，和「老天爺」鬥，也跟人力和物力鬥。

綜合封面新聞、中新經緯報導，隨著全國小麥陸續進入集中收穫期，多地打響了「小麥搶收戰」，與此同時，小麥收購價也開始反彈，尤其是陳年小麥，多地已衝至人民幣1.5元/斤。 

從多地糧食收購商處獲悉，最近幾天，陳麥價格大幅上漲。「陳麥這兩天漲得凶，我們這裡今天已經漲到人民幣1.55元/斤了，一天漲一毛。 」6河南周口小麥收購商李先生稱。

安徽界首一小麥收購商也提到，最近陳麥價格瘋狂上漲，當地陳麥價格目前也已漲到人民幣1.52元/斤。

在山東章丘，陳麥價格也在上漲。「現在都盯不住價格，一天一個價，兩三天時間就從人民幣1.26元/斤漲到了1.35元/斤。」章丘某糧食收購商稱。

據卓創資訊，5月26日以來，河南、安徽部分產區受降雨天氣影響，新小麥質量變差，麵粉廠家積極補充陳麥庫存，陳糧拍賣溢價成交提振市場氣勢，基層惜售供貨偏少，從而導致價格上漲。

相比之下，新麥的收購價要低一些。「沒有發芽的小麥能賣到1.28元/斤。陳麥通常情況下都會比新麥貴一些。」界首上述小麥收購商稱。新麥之前預計可能在1.25元/斤左右，但隨著陳麥價格持續上漲，估計新麥應該也能賣到1.3元/斤左右。

近幾天，有不少網友在社交平台上吐槽「大雨一下，麵粉漲價」，雖然各地漲幅不一，但有人稱，一袋25kg的麵粉漲了近20元。

河南確山縣當地收割機正在地裡收割麥子。（取材自封面新聞）
河南確山縣當地收割機正在地裡收割麥子。（取材自封面新聞）

河南 拍賣

上一則

中國小伙淪緬甸「豬仔」做電詐 驚曝被關水牢、強迫賣血

下一則

四川女童狂飲雞尾酒入院 家長未制止事後還索賠

延伸閱讀

沒有烘乾設施 河南農戶不得已1斤5毛錢賣出濕麥

沒有烘乾設施 河南農戶不得已1斤5毛錢賣出濕麥
來幫忙收割？網紅蹭麥田賺流量 央視批「無良直播」

來幫忙收割？網紅蹭麥田賺流量 央視批「無良直播」
安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻

安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻
河南半夜出動大規模無人機照明 搶收小麥防「爛場雨」

河南半夜出動大規模無人機照明 搶收小麥防「爛場雨」

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…