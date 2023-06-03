豫皖雨口搶糧 陳麥搶漲 「1天1價飆得凶」

河南確山縣當地收割機正在地裡收割麥子。（取材自封面新聞）

連日「爛場雨」，剛好遇到小麥收穫期，讓河南 駐馬店確山縣的農民苦不堪言，不少小麥被浸泡在雨水裡，近日他們在雨後初晴時，趕緊搶收，農民說，收麥子其實更像是一場「戰鬥」，和「老天爺」鬥，也跟人力和物力鬥。

綜合封面新聞、中新經緯報導，隨著全國小麥陸續進入集中收穫期，多地打響了「小麥搶收戰」，與此同時，小麥收購價也開始反彈，尤其是陳年小麥，多地已衝至人民幣1.5元/斤。

從多地糧食收購商處獲悉，最近幾天，陳麥價格大幅上漲。「陳麥這兩天漲得凶，我們這裡今天已經漲到人民幣1.55元/斤了，一天漲一毛。 」6河南周口小麥收購商李先生稱。

安徽界首一小麥收購商也提到，最近陳麥價格瘋狂上漲，當地陳麥價格目前也已漲到人民幣1.52元/斤。

在山東章丘，陳麥價格也在上漲。「現在都盯不住價格，一天一個價，兩三天時間就從人民幣1.26元/斤漲到了1.35元/斤。」章丘某糧食收購商稱。

據卓創資訊，5月26日以來，河南、安徽部分產區受降雨天氣影響，新小麥質量變差，麵粉廠家積極補充陳麥庫存，陳糧拍賣 溢價成交提振市場氣勢，基層惜售供貨偏少，從而導致價格上漲。

相比之下，新麥的收購價要低一些。「沒有發芽的小麥能賣到1.28元/斤。陳麥通常情況下都會比新麥貴一些。」界首上述小麥收購商稱。新麥之前預計可能在1.25元/斤左右，但隨著陳麥價格持續上漲，估計新麥應該也能賣到1.3元/斤左右。

近幾天，有不少網友在社交平台上吐槽「大雨一下，麵粉漲價」，雖然各地漲幅不一，但有人稱，一袋25kg的麵粉漲了近20元。