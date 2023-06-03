新娘不是新家庭的「第二性」 她和丈夫辦了一場「性別平等婚禮」

立秋與先生手拉手上台。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

沒有單膝跪地、交接，不要彩禮，取消讓新郎找鞋、新娘腳不沾地由新郎抱下樓等環節，婚禮上不踩「恨天高」......在雙方父母支持下，29歲新娘立秋（化名）與先生策畫了一場「性別平等婚禮」。她說，女性不是新家庭中的「第二性」，婚後也會繼續與丈夫協商家務與冠姓權家務等分配。

九派新聞報導，近日，浙江新娘立秋策畫的這場「性別平等婚禮」話題登上熱榜，引發熱議。立秋說，身為女性，她在一些婚禮中感受過許多令人不適的細節，比如司儀會說這是新娘一生中最美麗的一天，「這是不是暗示著，女性過了今天就開始慢慢凋謝，失去她的價值了？」婚慶從業者說有新娘在婚禮上不開心，但為出片好看，顧及家人和賓客的感受，只能隱忍情緒。

輪到自己結婚時，立秋說，即使雙方門當戶對，自己仍會被長輩默認為新家庭中的「第二性」，有些禮俗必須隱忍或以夫家的的習俗為準。於是，她和先生一起準備了兩三個月，在浙江金華舉行這場「新式婚禮」，讓雙方父母看到，她與先生要建立一個屬於自己的，性別平等的小家。

女方堵門、新郎找鞋、新娘腳不沾地由新郎抱下樓等環節都被取消；先生開車來酒店接親，返程由立秋載他；立秋身高153cm，婚禮時她穿著低跟皮鞋，先生燒水，她泡茶向雙方父母敬茶，現場不立馬改口。婚禮取消交接儀式，沒有單膝跪地，他們手拉手上台。晚宴敬酒時，她甚至取下隱形眼鏡，戴著框架眼鏡，接受賓客的祝福。

立秋回憶，策畫這場婚禮最大的阻礙，不是爭取雙方父母的理解，而是把他們對美和平等的理解傳達給婚慶團隊，因為婚慶團隊形成了一套商業化的機制，新娘是一個被參觀的對象，新郎則被默認是「工具人」、「背景板」，是新娘的陪襯。

立秋在熨旗袍。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

她和先生承擔部分策畫和設計，重新定義婚禮，讓婚慶團隊看到有人不想按標準化的流程結婚，也獲得共鳴。朋友留言：「印象最深的，是你倆大步流星地走向舞台，非常輕鬆愉快，與眾不同。」現場長輩也說，婚禮不應該有那麼多繁文縟節，就該這麼簡單真誠地辦。

如何將婚禮上的性別平等貫徹到婚後，是他們還在討論的問題。例如家務的分配，經濟權的分配，孩子的冠姓權等等。初步確定，婚後家務由雙方一起分擔，自己負責小金額的財務支出，大額支出則兩人共同決定。「首先是保持個體獨立，關係到兩人關係的問題上，必須共同協商決定。」