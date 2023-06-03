花8萬和猛男跳30秒健身操 神祕買家拍下史上最貴「蹦迪票」

自去年試水直播以來，椰樹因其獨特的畫風圈粉無數，成為現象級網紅模特團。（視頻截圖）

花8萬元（人民幣，下同）和猛男跳30秒健身 操，你願意嗎？近日，一位神祕買家拍下椰樹淘寶直播間「蹦迪權」，獲得和椰樹模特團男孩跳30秒健身操的機會。這個價格換算下來，1分鐘約16萬，甚至比部分一線明星出場費都高，堪稱史上最貴「蹦迪票」。不少網友大受震撼，直呼「「果然是貧窮限制了我的想像力」。

極目新聞報導，這項「蹦迪權」拍賣 從6月1日19:00開始，數萬名「吃光網友」慕名而來齊聚淘寶拍賣，看看與椰樹男團跳舞的機會將花落誰家。很快，「蹦迪權」就從起拍時的50元一路飆升，有參與者誓要成為椰樹男團的「幸運女神」，不斷加價，最終價格定格在8.09萬元。

椰樹直播拍賣30秒「蹦迪權」，由一位神祕買家花8.09萬元人民幣買下。（取材自極目新聞）

拍賣結束後，網絡上的關注並沒有消退。有網友說，這個價格換算下來，1秒單價2698元，1分鐘16萬，1小時970多萬，甚至比部分一線明星出場費都高，堪稱史上最貴「蹦迪票」。

許多網友並開始猜測起神祕買家的身分，「是哪位『社牛』會在百萬直播間觀眾面前，和肌肉 猛男共舞？」也有網友吃瓜留言：「花8萬，跟衣著清涼/油膩帥哥共舞」，「椰樹椰汁自帶解油功能」，「意思就是土豪出8w跳舞給我看嗎，真任性啊」，「我他喵的一年都掙不了8萬」，「有這錢我願意去和巴菲特吃飯」，「這蹦的不是迪…是金」。

目前，這位神祕買家身份還未知，據悉謎底或將在椰樹淘寶直播間後續直播中揭祕。

報導指出，自去年試水直播以來，椰樹因其獨特的畫風圈粉無數，成為現象級網紅模特團。

椰樹模特團男孩。（視頻截圖）​

據百姓關注報導，6月2日，椰樹集團首次回應直播風格問題。椰樹直播間運營方、海南記得開心文化傳媒有限公司相關負責人稱，熱舞的直播風格是為了表達「男人有男人味，女人有女人味，椰汁有椰汁的味道，主打原汁原味」的中心思想。

工作人員稱，對於男女模特，椰樹集團有自己的一套審美和選人標準，審美趨近於90年代審美，無論男女模特，都要求自然真實陽光，辨識度高。對於網絡上對於椰樹的負面標籤，對方稱會尊重不同意見，秉持包容心態，但堅持本心。