「挖呀挖」女老師發六一祝福 評論卻翻車：瞎了才關注你

黃老師日前素顏出席活動。（取材自微博）

因兒歌「挖呀挖」走紅的幼教黃老師，近期遭捲入不少爭議事件。6月1日適逢國際兒童節，她進駐微博 並發布了一條祝福視頻：「祝小朋友們六一快樂，健康快樂的成長。」沒想到評論區卻翻車，充滿了各種嘲諷與吐槽，更有網友狂酸她「顏值不佳」：「真是瞎了才關注你。」

黃老師在「挖呀挖」影片暴紅後，近期首次公開露面出席活動，素顏的真面目卻被網友群嘲，儘管她事後在微博上發聲表示：「希望我們每個人都可以用最真實的自己來過好自己的每一天。」仍不被網友埋單。

網紅挖呀挖黃老師進駐新平台，發視頻送六一祝福，評論區卻翻車了。（視頻截圖）

1日適逢六一國際兒童節，黃老師為自己開通了新的社交帳號，進駐微博並發布了一條祝福視頻：「祝小朋友們六一快樂，健康快樂的成長」。身穿著黑色連衣裙的她端坐鏡頭前，面帶具有朝氣的笑容，用教導孩子的語氣與姿態宣布自己進駐微博，表示將會藉此記錄自己的生活，感謝大家的關注。

除了粉絲們在該則貼文底下留言外，相關話題也在短短時間內衝上微博熱搜榜單上，討論熱度極高。

要說進駐新的平台是應該祝賀，可評論區卻翻車了。有網友吐槽，黃老師這視頻錄製太做作，能不能好好說話。也有網友嘲諷黃老師，這個App 挖完換那個App挖。也有人吐槽說，她是趁有流量再多挖幾套，不理解這位網紅為什麼如此著急。

甚至有人喊話黃老師退出微博，直言她要是音樂老師，就好好當個老師，別更新生活狀態，沒人對你生活狀態感興趣，有心思多更新更新教學。更有不少網友狂酸黃老師的外表：「可別挖了，真不知道怎麼火的」、「素顏也就那樣，我真是瞎了才關注你。」

不過也有粉絲表達對黃老師的支持，希望她好好發揮正能量，也有人表示期待她在微博上多分享與孩子們互動等，利於兒童成長及幫助家長啟蒙孩子的內容，不少人留言聲援她：「憑著自己的實力火起來沒問題啊！為何一堆人要看不慣她」、「幼兒園老師祝福六一快樂沒問題啊」、「她也沒做啥啊，妒忌使人面目全非？」