白天上班晚上擺攤 中20歲小伙「月薪6000」背百萬房貸

小何晚上擺攤賣土豆泥。（取材自瀟湘晨報）

中國一名20歲小伙，每月薪資僅6000元（人民幣，下同），卻背負百萬房貸，引發網友正反兩極的評論。有人認為「年紀輕輕，背這麼多貸款 太辛苦了」，也有網友認為，「沒有壓力哪裡來的動力？自己把自己的生活過好就可以了」。

瀟湘晨報報導，20歲的小何和父母常年生活在武漢 ，2020年從中專食品烹飪專業畢業後曾嘗試過廚師、銷售、外賣員等各種職業，現在在工地當技術文員，一個月工資6000元。

小何自曝從前是「月光族」，父母希望他能存點錢，去年以他的名字買了一套房，貸款與父母共同承擔，「貸款總共100多萬，每個月的房貸是6000元，我還4000元，父母還2000元。」

小何擺攤賣土豆泥。（取材自瀟湘晨報）

據報導，為了還房貸，小何白天上班、晚上擺攤賣土豆泥。下午兩點到五點，小何利用中午的時間準備食材，下班後就直接去小吃街擺攤賣土豆泥，從5點半擺攤到晚上10點，「現在已經擺了10天了，除去攤位費大概每天盈利100到150元之間。」

小何的故事曝光後，引發網友熱議，有網友認為，小何不該年輕時就因房貸把自己套牢，也有網友認為，每個人都有自己的選擇。

對於網友評論，小何說，「有網友會說，父母不該給我這麼大壓力，其實我覺得還好，如果真的沒有房貸，我應該每個月也不能攢下這個錢。」他認為雖然有房貸壓力，「我認為這個壓力是正面的。」